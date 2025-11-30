Jokić nepogrešiv iz igre, Denver nije dozvolio drugi poraz u nizu

Ekipa Dejvida Adelmana uspjela je da se trgne poslije tijesnog poraza od San Antonija i u drugoj utakmici u dva dana upiše vrijedan trijumf.

Vodio je Denver tokom najvećeg dijela meča, a razlika je rasla kako se meč bližio kraju, te nisu imali problema u završnici.

Finiks je započeo duel serijom 8:0, ali je nakon toga dopustio rivalu da se brzo vrati i preuzme kontrolu.

Neizvjesno je bilo do sredine treće dionice, kada su Nagetsi napravili ogromnu razliku, koju tim iz Arizone nije mogao da ugrozi.

Denver je pogodio i više od polovine šutnutih trojki (22/38), a zanimljivo je da su imali isti broj pokušaja i pogodaka za dva poena.

Nikola Jokić je tradicionalno bio najefikasniji u svom timu sa 26 poena, čemu je dodao devet skokova i deset asistencija. Iz igre je šutirao 7/7, a promašio je samo jedno od 11 izvedenih slobodnih bacanja.

Pratio ga je Džamal Mari sa 24 poena, a Tim Hardavej Džunior je dodao poen manje. Spenser Džons je ubacio 16, a Kem Džonson 15 poena.

Finiks je predvodio Dilon Bruks sa 27 poena, dok je Devin Buker ubacio tri manje, Rojs O'Nil je dodao 15, Kolin Gilespi 12 poena.

Denver svoj naredni meč igra u noći između ponedjeljka i utorka protiv Dalas maveriksa.

