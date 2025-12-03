Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

U ponedjeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mjesta.

Incident se dogodio nakon verbalne svađe koja je izbila između P.Š. (32) i D.Ć. (27).

Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrijebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predjelu glave.

Povrijeđenom D.Ć. odmah je ukazana ljekarska pomoć, a saniran je u Urgentnom centru (UC), gdje su mu konstatovane povrede.

Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, piše "Telegraf".