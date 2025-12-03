Logo
Large banner

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

17:00

Komentari:

0
Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни
Foto: Pixabay

U ponedjeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mjesta.

Incident se dogodio nakon verbalne svađe koja je izbila između P.Š. (32) i D.Ć. (27).

novcanik dzep pixabay

Zanimljivosti

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrijebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predjelu glave.

Povrijeđenom D.Ć. odmah je ukazana ljekarska pomoć, a saniran je u Urgentnom centru (UC), gdje su mu konstatovane povrede.

Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.

Новак Ђоковић

Tenis

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, piše "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

sukob

Nasilje

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција шаље казне ''са камера'', суд их поништава из једног разлога

Društvo

Policija šalje kazne ''sa kamera'', sud ih poništava iz jednog razloga

4 h

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

5 h

1
Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Hronika

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

4 h

0
Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Republika Srpska

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

4 h

0

Više iz rubrike

Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Hronika

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

4 h

0
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Hronika

Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

5 h

0
полиција

Hronika

Trebinje: Predložen pritvor muškarcu (71) osumnjičenom za obljubu dvije djevojčice

6 h

0
Хапшење педофил Бијељина

Hronika

Pedofil iz Banjaluke uhapšen na djelu!

6 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner