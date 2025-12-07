Logo
Dodik: Pokušavaju da podvale nepostojeći "dan D" na evropskoj stazici BiH

07.12.2025

Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ
Jednom je bilo iskrcavanje u Normandiji, jednom je bio Dan D. Nama svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći "dan D" na evropskoj stazici BiH. Sada su to Zakon o sudu i Zakon o VSTS-u, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati? Jedna zemlja, a dva zakonodavca ne biva", napisao je Dodik na mreži Iks.

Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, kaže Dodik, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo.

КРГ Алерго

Ostali sportovi

KRG Alegro šampion BiH u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji

"Ako će suditi po zakonima koje donosi jedino moguće tijelo, Parlamentarna skupština, onda počistite nered koji je napravljen nametanjem i možemo da razgovaramo. Zašto prvo ne donesemo izmjene Krivičnog zakona kojima ćemo poništiti sva dosadašnja nametanja? Hoćete nas u Evropi, dajte nam evropske standarde", kaže Dodik.

Poručuje da vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon.

"I tretirajte nas kao partnere, a ne podanike koje bi navodno da primite, ali bez prava glasa i prava odlučivanja. Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali", poručio je Dodik.

Milorad Dodik

