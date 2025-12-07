Grad povećava naknade za novorođenčad na 1.000 KM

Izvor:
07.12.2025
Od sljedeće godine Grad Križevci povećava isplate novčane naknade za novorođenčad iz gradskog budžeta i one će iznositi 500 evra (skoro 1.000 KM) za prvo dijete umjesto dosadašnjih 200 evra.
Kako stoji u prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne njege Grada Križevaca dar će se za svako daljnje dijete uvećavati za stotinu evra, a ne za 200 kao što je bilo do sada.
Osim toga, nadopunjuje se i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu građanima.
I to u posebno opravdanim nesretnim slučajevima poput požara ili poplave u kući ili stanu koji jedina nekretnina za stanovanje ili privrednoj zgradi odnosno objektu za domaće životinje koji služi kao izvor egzistencije.
Ta jednokratna naknada od sljedeće godine će iznositi 1.500 evra, u zavisnosti o raspoloživim sredstvima koja su osigurana u budžetu Grada Križevaca za tekuću budžetsku godinu, prenosi "Podravski.hr".
O svemu tome odlučivaće gradski vijećnici na sjednici u ponedjeljak.
