Grad povećava naknade za novorođenčad na 1.000 KM

Od sljedeće godine Grad Križevci povećava isplate novčane naknade za novorođenčad iz gradskog budžeta i one će iznositi 500 evra (skoro 1.000 KM) za prvo dijete umjesto dosadašnjih 200 evra.

Kako stoji u prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne njege Grada Križevaca dar će se za svako daljnje dijete uvećavati za stotinu evra, a ne za 200 kao što je bilo do sada.

Banja Luka Banjaluka mijenja radno vrijeme kafića

Osim toga, nadopunjuje se i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu građanima.

I to u posebno opravdanim nesretnim slučajevima poput požara ili poplave u kući ili stanu koji jedina nekretnina za stanovanje ili privrednoj zgradi odnosno objektu za domaće životinje koji služi kao izvor egzistencije.

Auto-moto Kako da vozite auto-putem za najmanju potrošnju goriva?

Ta jednokratna naknada od sljedeće godine će iznositi 1.500 evra, u zavisnosti o raspoloživim sredstvima koja su osigurana u budžetu Grada Križevaca za tekuću budžetsku godinu, prenosi "Podravski.hr".

O svemu tome odlučivaće gradski vijećnici na sjednici u ponedjeljak.