Silovao prijateljicu svoje žene, pa nazvao suprugu sa jednim zahtjevom

Tužilaštvo je otkrilo nove detalje jezivog napada na ženu u Skoplju, a zbog kojeg je priveden muškarac (29) iz Negotina, koji se sumnjiči da je ženu silovao, sve to snimao, pa je potom ucjenjivao jezivim snimcima. Prema navodima, žrtva je drugarica supruge osumnjičenog!

Osumnjičeni mladić, čije ime nije saopšteno, ima privremeni boravak u Njemačkoj i nedavno je došao u Skoplje. Kobnog 2. decembra je sa suprugom i njenom drugaricom izašao u grad, a potom je uslijedio haos.

"Osumnjičeni dvadesetdevetogodišnjak je 2. decembra, zajedno sa suprugom i još jednom ženom, izašao u restoran u Skoplju. Tamo je pio alkohol i konzumirao drogu, a pošto je njegova supruga otišla sama nakon verbalne svađe, ponudio je da odveze prijateljicu kući. Međutim, umjesto da to zaista i učini, cijelu noć ju je vozio po raznim lokacijama u Skoplju, pokušavajući da je natjera na seksualni odnos", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako žena nije pristala, osumnjičeni je navodno prijetio da će da je ubije, a potom ju je pod prisilom odveo u jedan stan u centru Skoplja.

"Tamo ju je fizičkom silom i prijetnjama nožem primoravao na seksualne radnje, a cijeli incident je snimao. Dok su bili u stanu, on je putem video poziva zvao suprugu i druge osobe i tražio od njih da mu donesu kokain kako ne bi ubio žrtvu", ističe se u saopštenju.

"Tri dana kasnije, osumnjičeni je žrtvi poslao video snimak sa eksplicitnim sadržajem, prijeteći da će ga svuda objaviti ako mu ne da 2.500 evra. Žrtva je prijavila ucjenu, nakon čega je organizovana simulirana primopredaja obilježenog novca. Nakon što je od žene oduzeo novac, osumnjičeni je odmah pritvoren", dodaje se.

Javni tužilac je podnio prijedlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda u Skoplju da se osumnjičenom odredi mjera pritvora.

"Pritvor se traži uzimajući u obzir da postoji realna opasnost od bjekstva, a osumnjičeni ima otpust iz makedonskog državljanstva i stalno nastanjenje i rad u Njemačkoj. Takođe postoji rizik da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, što predstavlja kršenje javnog reda, ali i seksualne slobode i polnog morala. Sudija je prihvatio prijedlog i odredio mjeru pritvora", ističu u Tužilaštvu.