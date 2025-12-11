Smanjuje se dug Aerodroma Srpske, raste broj putnika

Aerodromi Republike Srpske prvo polugodište završili su sa gubitkom od 591.548 KM, što je za oko 185.000 maraka manje nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno bilježi se rast broja putnika i unapređenje usluga koje, kako ističu, treba da osiguraju veći komfor, brži protok putnika i efikasnije poslovanje.

Svijet Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge

Prema finansijskom izvještaju objavljenom na Banjalučkoj berzi, ukupni prihodi u prvih šest mjeseci iznosili su 2,595 miliona KM, dok su rashodi dostigli 3,186 miliona KM.

U preduzeću "Aerodromi Republike Srpske" za "Glas Srpske" istakli su da finansijski izvještaji za prvu polovinu ove godine idu u prilog poslovnim politikama usmjerenim na unapređenje aerodromskih usluga, jačanje operativne efikasnosti i primjenu mjera koje omogućavaju racionalnije upravljanje troškovima i stabilniji rast u narednom periodu.

"To podrazumijeva podizanje usluga na viši nivo kako bismo putnicima obezbijedili komoditet, brži protok i ugodan prolazak kroz sve procedure do ulaska u avion. Oslanjamo se na timski rad zaposlenih u svim sektorima i službama, kao i na mjere koje smanjuju nepotrebne troškove, kako bismo sredstva usmjerili u aktivnosti koje donose profit", naveli su iz ovog preduzeća.

Region Određen pritvor sinu poznate pjevačice: Napao Indijce, ukrao im bicikle i novac

Dodaju da se među novinama izdvaja i novi sistem naplate parkinga, koji je, kako kažu, putnicima značajno olakšao i ubrzao dolazak i odlazak sa aerodroma, a istovremeno nudi jednu od najpovoljnijih usluga bezbjednog parkiranja u regionu.

Očekuje se rekord

U ovom preduzeću navode da se pozitivni trendovi posebno ogledaju u rastu broja putnika.

"Prema našim procjenama, kraj 2025. godine uveliko će nadmašiti rekordnu 2023, kada je kroz banjalučki aerodrom prošlo oko 460.000 putnika. Do završetka 2025. godine očekujemo više od 480.000 putnika", istakli su u ovom preduzeću.

Dodaju da projekcijama doprinosi povećan broj sedmičnih letova na linijama ka Memingenu, Bazelu i Beču, koje su ove godine zabilježile najveći broj putnika, prenosi "Glas Srpske".

Region Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

"Možemo reći da poslovnu godinu privodimo kraju uspješno, zadovoljavajući dva osnovna cilja, a to su bezbjednost saobraćaja, putnika i zaposlenih u skladu sa svim vazduhoplovnim standardima, te stabilnu saradnju sa avio-kompanijama. Upravo to je rezultiralo uspješnim partnerstvima sa kompanijama Rajaner, Viz Er, Er Srbija, kao i sa prevoznicima koji su obavljali čarter linije tokom ljetne sezone, što je privuklo veći broj putnika na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo naših saradnika - naveli su iz Aerodroma Republike Srpske.

Pregovori

U preduzeću "Aerodromi Republike Srpske" naglašavaju da su u toku i aktivnosti na planiranju i dogovoru novih ruta.

"Početkom zimske sezone već se intenzivno pripremamo za ljetnu sezonu letenja 2026. godine. U pregovorima smo za uvođenje novih destinacija, odnosno linije, a po finalizaciji dogovora blagovremeno ćemo obavijestiti javnost i naše putnike", poručili su iz ovog preduzeća.