Vuleta se ispravio: Stradao jedan migrant prilikom prevrtanja čamca

Jedan migrant je smrtno stradao prilikom prevrtanja čamca u Slavonskom Brodu, a ne tri kako je ranije rečeno, rekao je šef vatrogasaca u tom gradu Ivan Vuleta.

Vuleta je prvobitno izjavio da su izvukli tri mrtva migranta, a da je osam bilo živih, ali se naknadno ispravio, prenose hrvatski mediji.

- Na prvoj lokaciji šest migranata je zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah, a dva živa - rekao je Vuleta.

On je dodao da je jedan od te dvojice bio u teškom stanju.

Iz policije su ranije naveli da je državljanin BiH, koji se dovodi u vezu s krivičnim djelom, takođe u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika.

- Policijski službenici nastavljaju dalji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja - saopštila je policija.