Prevrnuo se čamac u Savi, ima mrtvih

Izvor:

24sata.hr

11.12.2025

08:39

Foto: Pixabay

Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata.hr iz PU brodsko-posavske.

Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako saznaje medij, riječ je o migrantima.

Svijet

Virus se brzo širi: Proglašeno vanredno stanje

Prema informacijama iz policije, najmanje jedna osoba je mrtva, a više njih su oživljavali.

prevrnut čamac

Sava

