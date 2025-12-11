Prevrnuo se čamac u Savi, ima mrtvih

Izvor:
Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata.hr iz PU brodsko-posavske.
Policija je iz hladne rijeke izvukla više od deset ljudi, a kako saznaje medij, riječ je o migrantima.
Prema informacijama iz policije, najmanje jedna osoba je mrtva, a više njih su oživljavali.
