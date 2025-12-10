Amerikanci produžili licencu "Lukoilu"

Američko Ministarstvo finansija produžilo je izuzeće od sankcija za kompaniju "Lukoil" do 17. januara 2026. godine, saopšteno je iz Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK).

Američko Ministarstvo finansija izdalo je licencu koja omogućava određene transakcije u vezi sa pregovorima do 17. januara, navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

Licenca omogućava transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a.

Izuzeće je trebalo da istekne u subotu, 13. decembra.

Razgovori o sporazumu su intenzivirani nakon pauze za Dan zahvalnosti u SAD prije dvije sedmice, prenosi "Blumberg".