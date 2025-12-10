Logo
U Federaciji u godini dana izgubljeno više od 12.000 radnih mjesta

Izvor:

SRNA

10.12.2025

16:23

У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

U FBiH je u godini dana izgubljeno 12.014 radnih mjesta, što predstavlja više od dva odsto ukupne zaposlenosti, upozorili su iz Udruženja malih i srednjih preduzeća u ovom entitetu.

Prema podacima Poreske uprave, u novembru je u FBiH bilo 546.663 zaposlenih, što je za 857 manje nego mjesec ranije.

"U istom periodu prethodne godine, broj zaposlenih je iznosio 552.148, što znači da je tokom cijele 2025. godine izgubljeno čak 5.485 radnih mjesta, dok je dodatnih 6.529 radnih mjesta izgubljeno kroz oportunitetni trošak u odnosu na rast iz 2024. godine", naveli su iz ovog udruženja.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

Iz Udruženja su ukazali da procjene pokazuju da je ovim padom zaposlenosti FBiH izgubila više od 160 miliona KM javnih prihoda, javljaju federalni mediji.

"Kada se tome dodaju rashodi za naknade nezaposlenima, ukupan efekat gotovo potpuno anulira finansijski prihod koji je ostvaren kontroverznom uredbom o povećanju bruto minimalne plate za 61 odsto", istaknuto je u saopštenju.

Посао

Ekonomija

Njemački gigant očekuje gubitak do 800 miliona evra: 11.000 radnika ostaje bez posla

Iz Udruženja izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog posljedica ekonomske politike koja se u 2025. godini vodila, kako kažu, bez sistemske pripreme, analize i dijaloga sa privredom.

