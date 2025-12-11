Određen pritvor sinu poznate pjevačice: Napao Indijce, ukrao im bicikle i novac

Mladiću koji je napao dva indijska radnika na zagrebačkoj Trešnjevki i uzeo im novac i bicikle određen je jednomjesečni istražni zatvor, saopštilo je tužilaštvo, koje 22-godišnjaka tereti da je nedjela počinio iz mržnje.

Opštinsko kazneno državno tužilaštvo u Zagrebu izvijestilo je da je sucu istrage Županijskog suda podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Prethodno je tužilaštvo ispitalo osumnjičenog te protiv njega pokrenulo istragu zbog dva kaznenih djela razbojništva iz mržnje.

Tužilaštvo je saopštilo da je s ciljem prisvajanja tuđih stvari u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku prišao državljanima Indije koji su obavljali dostavu na električnim biciklima. Fizički ih je napao, više puta ih je udario u glavu te im ukrao električne bicikle i novac.

Mladić, sin hrvatske pjevačice, uhapšen je dan nakon napada, a i ranije je prijavljivan zbog niza incidenata, piše Dnevnik.hr.