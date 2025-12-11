Logo
Large banner

Određen pritvor sinu poznate pjevačice: Napao Indijce, ukrao im bicikle i novac

Izvor:

Dnevnik.hr

11.12.2025

11:08

Komentari:

0
Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац
Foto: Unsplash

Mladiću koji je napao dva indijska radnika na zagrebačkoj Trešnjevki i uzeo im novac i bicikle određen je jednomjesečni istražni zatvor, saopštilo je tužilaštvo, koje 22-godišnjaka tereti da je nedjela počinio iz mržnje.

Opštinsko kazneno državno tužilaštvo u Zagrebu izvijestilo je da je sucu istrage Županijskog suda podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Prethodno je tužilaštvo ispitalo osumnjičenog te protiv njega pokrenulo istragu zbog dva kaznenih djela razbojništva iz mržnje.

kusner ivanka tramp

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

Tužilaštvo je saopštilo da je s ciljem prisvajanja tuđih stvari u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku prišao državljanima Indije koji su obavljali dostavu na električnim biciklima. Fizički ih je napao, više puta ih je udario u glavu te im ukrao električne bicikle i novac.

Mladić, sin hrvatske pjevačice, uhapšen je dan nakon napada, a i ranije je prijavljivan zbog niza incidenata, piše Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

napad

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

3 h

0
Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

3 h

0
Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Svijet

Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

3 h

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Region

Vuleta se ispravio: Stradao jedan migrant prilikom prevrtanja čamca

3 h

0

Više iz rubrike

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

3 h

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Region

Vuleta se ispravio: Stradao jedan migrant prilikom prevrtanja čamca

3 h

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Region

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

4 h

0
Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

Region

Prevrnuo se čamac u Savi, ima mrtvih

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner