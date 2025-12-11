Minić: Potpuno zloupotrebljen razgovor sa Crnatkom

Jučerašnji razgovor sa Igorom Crnatkom, šefom Kluba poslanika PDP-a, djelovao je prijateljski i sasvim normalan, ali je danas zloupotrebljen u druge svrhe, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Danas vidim da je potpuno zloupotrijebljen u druge svrhe. Ako je namjera da se svi detalji razvlače po javnosti, možemo i tako", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.