Minić: Potpuno zloupotrebljen razgovor sa Crnatkom

11.12.2025

12:31

Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком
Jučerašnji razgovor sa Igorom Crnatkom, šefom Kluba poslanika PDP-a, djelovao je prijateljski i sasvim normalan, ali je danas zloupotrebljen u druge svrhe, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Danas vidim da je potpuno zloupotrijebljen u druge svrhe. Ako je namjera da se svi detalji razvlače po javnosti, možemo i tako", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Savo Minić

Igor Crnadak

