Minić: Potpuno zloupotrebljen razgovor sa Crnatkom

11.12.2025
12:31
Komentari:1
Jučerašnji razgovor sa Igorom Crnatkom, šefom Kluba poslanika PDP-a, djelovao je prijateljski i sasvim normalan, ali je danas zloupotrebljen u druge svrhe, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
"Danas vidim da je potpuno zloupotrijebljen u druge svrhe. Ako je namjera da se svi detalji razvlače po javnosti, možemo i tako", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Jučerašnji razgovor sa Crnatkom djelovao je prijateljski i sasvim normalan. Danas vidim da je potpuno zloupotrijebljen u druge svrhe. Ako je namjera da se svi detalji razvlače po javnosti, možemo i tako.— Savo Minić (@minic_savo) December 11, 2025
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu