Nisu radari: Čemu služe ovi stubovi pored puta

Upečatljivi plavi stubovi, koji se nerijetko zamjenjuju za kamere za brzinu, sve se češće pojavljuju uz ivice saobraćajnica.

Na njemačkim putevima vozače sve češće zbunjuju novi plavi stubovi uz put koji zbog svog oblika i veličine podsjećaju na radare za brzinu.

Ali, bez straha od kazni – ove nove instalacije nisu radari, već uređaji za kontrolu putarina za teretna vozila. Stub, naime, sadrži tehnologiju koja provjerava je li kamion podložan naplati putarina i je li ona plaćena.

Od 1. oktobra 2015. godine u Njemačkoj je na 13.000 kilometara auto-puteva uvedena putarina za kamione s dozvoljenom težinom od 7,5 do 12 tona, dok se na dodatnih 2.300 kilometara državnih puteva putarina naplaćivala od početka primjene. No već od 1. jula 2018. godine cestarina je proširena na svih 40.000 kilometara državnih puteva, a uvođenje novih plavih stubova samo je dio šireg plana kontrole i naplate.

Iako su ovi novi uređaji na prvi pogled slični radarima, njihova funkcija nije ista. Plavi stubovi, poznati i kao "plavi radari", nemaju zadatak kažnjavati vozače zbog prebrze vožnje, već služe za kontrolu kamiona na državnim saobraćajnicama.

Uređaji će uz pomoć On-Bord Junit sistema (OBU) za kamione, koji se automatski povezuje s uređajem prilikom prolaska, uporediti informacije sačuvane u sistemu i snimiti slike kamiona, uključujući registarsku pločicu i opšti pregled vozila.

Za vozače kamiona novost neće donijeti velike promjene u svakodnevnom putovanju. Već su navikli na slične sisteme na auto-putevima, gdje su do sada bile postavljene naplatne kućice i mostovi. Međutim, ovi novi uređaji su manji, jednostavniji i lakše se uklapaju u okoliš državnih puteva.

Zanimljivo je da plavi stubovi nisu odabrani samo zbog svojih funkcionalnih prednosti, već i zbog svoje boje. Plava je izabrana kako bi se jasno razlikovali od klasičnih radarskih uređaja koji su obično manje uočljivi.

Tako se žele spriječiti iznenadne reakcije vozača i panika zbog pogrešne procjene da su uhvaćeni u kontroli brzine.