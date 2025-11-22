Snijeg paralisao saobraćaj: Udes u Banjaluci

Izvor:
ATV
22.11.2025
11:21
Komentari:1
U Banjaluci je jutros došlo do saobraćajne nezgode usljed jakog snijega i klizavog kolovoza.
Do udesa je došlo na Brzoj cesti, na isključenju za Kuljane.
Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih.
Region
Mladić spasio ženu koja se bacila u nabujalu Moraču
Vozačima se upućuje upozorenje da voze maksimalno oprezno, smanjenom brzinom i sa većim razmakom, jer padavine i dalje stvaraju opasne uslove na putevima.
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Trenutno na programu