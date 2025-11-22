Logo

Snijeg paralisao saobraćaj: Udes u Banjaluci

Izvor:

ATV

22.11.2025

11:21

Komentari:

1
Foto: Viber grupa, patrole radari

U Banjaluci je jutros došlo do saobraćajne nezgode usljed jakog snijega i klizavog kolovoza.

Do udesa je došlo na Brzoj cesti, na isključenju za Kuljane.

Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih.

Подгорица Морача

Region

Mladić spasio ženu koja se bacila u nabujalu Moraču

Vozačima se upućuje upozorenje da voze maksimalno oprezno, smanjenom brzinom i sa većim razmakom, jer padavine i dalje stvaraju opasne uslove na putevima.

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

Komentari (1)
