Šta sve treba da imate od opreme u autu zimi

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž riječnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Takođe, za vikend se očekuje veoma hladno vrijeme, ali i snijeg, i zato kod u svom vozilu morate da imate zimsku opremu i obavezno zimske gume.

JP "Putevi Srbije" savjetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. JP "Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savjetuje maksimalan oprez u vožnji.

Magle ima na nekim putnim pravcima - na petlji kod Beške, Rume, kod Pirota, na raskrsnici za Vrdnik kod Iriga, kod Kruševca, Trstenika, Užica, Čajetine, Paraćina, Bora, Šida, Čačka.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Najopterećeniji putni pravci i prioriteta održavanja su prohodni i nema snijega.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predjelima, snijega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, pa se vozačima preporučuje se oprezna vožnja.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predjelima, snijega ima mjestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Vozačima se skreće pažnja na puteve kod Zaječara na kojima su mogući sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usjecima i zasjecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Šta sve spada u obaveznu zimsku opremu?

Iako smo duboko u jeseni, i na planinama sporadično ima snijega, zima u gradskim naseljima umje da iznenadi, zato je dobro biti spreman. Zamenite gume na vrijeme i ne čekajte prvi snijeg, jer preduslov za bezbjednost na putu jeste u dobrim pripremama. A evo šta se po zakonu svrstava u obaveznu zimsku opremu.

Na Instagram stranici Auto-moto saveza Srbije (AMSS) još jednom su podsetili šta čini zimsku opremu, kad se ona koristi i šta je od posebne važnosti na zimskim gumama.

Obaveznu zimsku opremu čine:

- zimski pneumatici

- lanci za snijeg

- drugi uređaji za poboljšanje trakcije

Da li je bitna dubina gazećeg sloja?

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne smije biti manja od 4 milimetra.

Da li u zimskim uslovima na putu vozila moraju da budu opremljena lancima za snijeg u naselju.

U naselju vozila ne moraju da budu opremljena lancima za snijeg. Ali na otvorenom putu zakon obavezuje da u vozilu imate i odgovarajuće lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje prianjanja, koje u slučaju potrebe treba montirati na delu puta gdje je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema.

Sve detaljno o zimskim gumama i zašto je dobro da ih imate i kada je samo hladno, čak iako nema snijega.

Kazne do 800.000 dinara

Zimske pneumatike pre svega treba koristiti zbog bezbjednosti saobraćaja, ali i da ne biste došli u situaciju da budete novčano kažnjeni.

Nepostojanje zimskih guma, ukoliko na putu ima snijega, leda ili poledice, smatra se tehničkom neispravnošću.

Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.

Šta još sve osim zimskim guma treba da imate zimi

Logično je da na put u zimskim uslovima krenete toplo obučeni ali uz zimsku odjeću i obuću preporučljivo je da u automobilu imate ćebe kako biste se dodatno ugrejali ako dođete u situaciju da morate da izađete iz vozila da stavite lance na točkove ili da, koliko toliko, raščistite put ispred sebe.

Zato, na put zimi ne krećite bez lopate. Mala lopata je sasvim dovoljna i njom možete raščistiti dio puta, a ona takođe pomaže i u čišćenju područja oko guma. Strugač za led svoju primenu objašnjava samim imenom, a ručnom četkom možete ukloniti snijeg sa karoserije i prozora.

Sljedeće na spisku jesu lampa, antifriz i mast za gumene zaptivke.

Naime, ako do kvara dođe kada nema dnevnog svjetla, a potrebno je da provjerite motorno ulje ili dopunite tečnost za pranje vetrobranskog stakla u mraku, uvijek je važno imati baterijsku lampu, koja je korisna i ako treba da osvetlite tamne prostore oko motora.

Stručnjaci za saobraćaj savjetuju da uvek imate i rezervnu flašu antifriza za sistem za pranje vetrobranskog stakla.

Konačno, mjesto u prtljažniku automobila ostavite i za mast za gumene zaptivke, kako biste bili sigurni da u slučaju mraza možete da otvorite vrata automobila.

Nigdje bez prve pomoći i ostalih obaveznih stvari

Naravno, bez obzira da li je napolju plus 40 ili minus 10, na put ne krećite bez kompleta prve pomoći. Savetuje se da komplet prve pomoći naročito ne zaboravljate tokom zimskih mjeseci, jer upravo zbog otežanih uslova na putevima odaziv hitne pomoći može biti spor.

Sem kompleta prve pomoći, u obaveznu opremu koju svaki automobil 365 dana u godini treba da ima spadaju i svjetloodbojni prsluk i evropski izvještaj (obje ove stvari držite napred, u kabini vozila, ne u gepeku) sigurnosni trougao, rezervni točak i sajla ili uže za vuču.

Sve navedeno biće vam od koristi u ovakvim zimskim uslovima na putevima.

S druge strane, preporučljivo je i da znate šta vam je od obavezne opreme za automobil potrebno ako putujete u inostranstvo, naravno uz zimske gume.

Za putovanje u inostranstvo negde će vam uz obaveznu opremu trebati i protivpožarni aparat ili rezervne sijalice

Najčešća razlika u odnosu na Srbiju, kada je u pitanju sadržaj te opreme, jeste u protivpožarnim aparatima i rezervnim sijalicama.

Austrija - trougao, prva pomoć, reflektujući prsluk EN 471

Slovenija - trougao, prva pomoć, reflektujući prsluk, rezervne sijalice

Hrvatska - trougao, prva pomoć, reflektujući prsluk, rezervne sijalice

Mađarska - prva pomoć, reflektujući prsluk, trougao

Grčka - trougao, protivpožarni aparat i prva pomoć

Crna Gora - trougao, prva pomoć

Makedonija - trougao, prva pomoć

Njemačka - trougao, prva pomoć

Italija - trougao, reflektujući prsluk

