Policija oduzela treptače od vozača iz Novog Grada

Izvor:
ATV
22.11.2025
11:39
Komentari:0
Policija je oduzela nelegalno ugrađene svjetlosne uređaje, takozvane “treptače”, nakon kontrole putničkog vozila "pežo" stranih registarskih oznaka kojim je upravljalo lice S.R. iz Novog Grada.
Tokom kontrole 20. novembra utvrđeno je da su u vozilo postavljeni svjetlosno-signalni uređaji čija upotreba nije dozvoljena, saopšteno je iz PU Prijedor.
Svijet
Dječaka Vladimira (2) ubila meduza
Policijski službenici su ih odmah oduzeli, a vozaču uručili prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Trenutno na programu