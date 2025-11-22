Logo

Policija oduzela treptače od vozača iz Novog Grada

Izvor:

ATV

22.11.2025

11:39

Foto: ATV

Policija je oduzela nelegalno ugrađene svjetlosne uređaje, takozvane “treptače”, nakon kontrole putničkog vozila "pežo" stranih registarskih oznaka kojim je upravljalo lice S.R. iz Novog Grada.

Tokom kontrole 20. novembra utvrđeno je da su u vozilo postavljeni svjetlosno-signalni uređaji čija upotreba nije dozvoljena, saopšteno je iz PU Prijedor.

Медуза

Svijet

Dječaka Vladimira (2) ubila meduza

Policijski službenici su ih odmah oduzeli, a vozaču uručili prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Tagovi:

treptači

Novi Grad

