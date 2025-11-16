Logo
Veliko zahlađenje nad Evropom: Ova balkanska zemlja je prva na "udaru"

16.11.2025

11:57

Foto: Tanjug / AP

Hladni vazduh nad zapadom Evrope očekuje se najmanje do kraja sedmice.

S prodorom hladnog vazduha nad zapadnom Evropom stiže i prvi ovosezonski snijeg u Hrvatskoj.

Hladan arktički vazduh spustiće se prema jugu, donoseći značajno zahlađenje. Temperature na visini od oko 1.250 metara, koje su prethodno bile iznad prosjeka, naglo će pasti na 5–10 °C ispod prosjeka za ovo doba godine.

U nekim područjima, poput Londona i Tuluz, pad temperature može iznositi gotovo 20 °C u samo nekoliko dana.

virus korona

Svijet

Svijet strahuje od opasnog virusa otkrivenog u Jugoslaviji: Ponovo se širi

Najviše snijega očekuje se na sjevernim padinama planinskih lanaca: Škotsko visočje, Pirineji i Alpi. Značajne količine snijega predviđaju se i za zapadnu i jugozapadnu Norvešku.

Snijeg je moguć i na višim terenima središnje Španije, sjevernog Alžira, Apenina i zapadnog Balkana. U nizijama se očekuju samo povremene snježne pahulje bez stvaranja debelog pokrivača.

пацови-улице-Краљево

Zdravlje

Štakor prenio hepatitis na čovjeka

Hladan vazduh nad zapadom Evrope očekuje se najmanje do kraja sedmice, što znači da će niže temperature i snijeg dugo ostati prisutni u planinskim pred‌jelima.

