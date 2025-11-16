Veliko zahlađenje nad Evropom: Ova balkanska zemlja je prva na "udaru"

Hladni vazduh nad zapadom Evrope očekuje se najmanje do kraja sedmice.

S prodorom hladnog vazduha nad zapadnom Evropom stiže i prvi ovosezonski snijeg u Hrvatskoj.

Hladan arktički vazduh spustiće se prema jugu, donoseći značajno zahlađenje. Temperature na visini od oko 1.250 metara, koje su prethodno bile iznad prosjeka, naglo će pasti na 5–10 °C ispod prosjeka za ovo doba godine.

U nekim područjima, poput Londona i Tuluz, pad temperature može iznositi gotovo 20 °C u samo nekoliko dana.

Najviše snijega očekuje se na sjevernim padinama planinskih lanaca: Škotsko visočje, Pirineji i Alpi. Značajne količine snijega predviđaju se i za zapadnu i jugozapadnu Norvešku.

Snijeg je moguć i na višim terenima središnje Španije, sjevernog Alžira, Apenina i zapadnog Balkana. U nizijama se očekuju samo povremene snježne pahulje bez stvaranja debelog pokrivača.

