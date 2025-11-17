Logo
Veterani onemogućili polaganje vijenaca za sve žrtve u Vukovaru

Tanjug

17.11.2025

17:31

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatski veterani su dan uoči centralnog obilježavanja "Dana žrtve Vukovara i Škabrnje" protestom onemogućili pripadnike udruženja VeDRA da tradicionalno polože vijence na Memorijalnom groblju i u Dunav za hrvatske i srpske žrtve stradale tokom posljednjeg rata u tom gradu.

Pripadnici Udruženja VeDRA su ipak položili vijence, ali ne u Vukovaru, već u Borovu Selu i uz pratnju policije.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček izjavio je ranije danas da je namjera pripadnika Udruženja VeDRA čista provokacija i da su nepoželjni u tom gradu.

Hitna pomoć

Svijet

Autobus sletio u provaliju, 21 osoba poginula

Na protestu se okupilo 50-ak branitelja kako bi, kako su rekli, svojim tijelima spriječili dolazak predstavnika udruženja VeDRA.

Okupljeni veterani su stali na sam ulaz na ostrvo sportova, gdje je trebalo da bude položen vijenac u Dunav i sa razvijenom hrvatskom zastavom čekali su predstavnike Udruženja VeDRA, koji se nisu pojavili.

Predsjednik vukovarske HVIDRA-e Slavko Jurić rekao je, kao i gradonačelnik Pavliček, da branitelji ovakve najave gledaju kao provokaciju.

Dodao je i da su prošle godine "eliminisali neke najave polaganja vijenaca u Dunav i da se sad javlja neko novo udruženje sa istim namjerama".

Херцеговина такмичење у лажима

Društvo

Hercegovka odnijela tituli "najvećeg lažova"

- Ako žele baciti negdje vijenac, onda neka odu u Borovo Selo i tamo bace vijenac za sve hrvatske žrtve koje su tamo pobijene. Ovo je čista provokacija - rekao je Jurić, prenio je zagrebački Večernji list.

Prošle godine, kada je gradonačelnik Vukovara bio lider Domovinskog pokreta Ivan Penava, tradicionalno polaganje vijenaca u Dunav za sve žrtve Vukovara bilo je onemogućeno predstavnicima Srpskog nacionalnog vijeća.

Ove godine, predstavnici Srba su palili svijeće i odali poštu svim žrtvama Vukovara sinoć u zagrebačkoj Sabornoj crkvi.

Tag:

Vukovar

