Pucnjava u Sarajevu, ranjen Almer Inajetović

"Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u 12:00 sati u ulici Vrbanjuša, Stari Grad. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na ljekarskoj obradi u KCUS. Obaviješten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu.", kazala je za Klix.ba portparol MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je Almer Inajetović, osoba koja je odranije poznata policiji.

Inajetović je ranije bio uhapšen pod sumnjom za iznudu u iznosu od 100.000 KM, a protiv njega su vođene istrage i zbog lihvarstva, prijetnji, učestvovanja u paljevinama i ranijih pucnjava.

Policija obavlja uviđaj, a više informacija biće poznato nakon okončanja istrage.