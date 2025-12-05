Logo
Pucnjava u Sarajevu, ranjen Almer Inajetović

Izvor:

Kliks

05.12.2025

13:22

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Pucnjava je danas odjeknula u sarajevskom naselju Mihrivode.

"Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u 12:00 sati u ulici Vrbanjuša, Stari Grad. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na ljekarskoj obradi u KCUS. Obaviješten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu.", kazala je za Klix.ba portparol MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je Almer Inajetović, osoba koja je odranije poznata policiji.

Милица Тодоровић

Scena

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

Inajetović je ranije bio uhapšen pod sumnjom za iznudu u iznosu od 100.000 KM, a protiv njega su vođene istrage i zbog lihvarstva, prijetnji, učestvovanja u paljevinama i ranijih pucnjava.

Policija obavlja uviđaj, a više informacija biće poznato nakon okončanja istrage.

