Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je Srni da most i novi granični prelaz kod Gradiške nisu samo objekti, nego ključni dio evropskog transportnog koridora i da se svaki dan bez novog prelaza stvara direktna ekonomska šteta.

Peulić je rekao da most i granični prelaz na Savi predstavljaju jedan od najvažnijih projekata za konkurentnost BiH i čitavog zapadnog Balkana, ali da se u BiH dešava apsurd.

On je naveo da u ključnom trenutku, kada treba raditi na ubrzanom otvaranju prelaza, pojedinac iz Federacije BiH ponovo stavlja sebe iznad institucija, iznad sektora koji čini okosnicu ekonomije, iznad interesa međunarodnih partnera i što je najgore iznad interesa BiH.

"Konzorcijum `Logistika BiH` apsolutno nije iznenađen potezom pojedinaca u BiH. Mi smo prije sedam dana razgovarali sa kolegama iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH i tada nas je obradovao njihov optimizam. Međutim, pojedinac se, kao i do sada stavio iznad države", rekao je Peulić, komentarišući činjenicu da član Upravnog odbora UIO Zijad Krnjić dva puta glasa protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je uslov za otvaranje prelaza u Gradišci.

Peulić je podsjetio da je EU uložila desetine miliona evra u izgradnju novog mosta na rijeci Savi kod Gradiške, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama, integrisanim rješenjima za brži saobraćaj, te infrastrukturom koja treba da omogući protočnost kakvu zemlje regiona čekaju više od dvije decenije.

"Imamo posljedice prema donatorima. Cijela privreda u BiH je usmjeerena prema graničnom prelazu Gradiška i onda pojedinac nađe za shodno da blokira. Mi smo u aprilu u analizi upozorili da pojedine birokrate, barabe, često žele da naprave apsurdistan umjesto države BiH. Ovo je dokaz da je ljudska glupost beskonačna", rekao je Peulić.

On je naveo da je stari granični prelaz u Gradišci već odavno prevaziđen i da se svaki dan bez novog prelaza stvara direktna ekonomska šteta.

"Ako granični prelaz ne bude otvoren, možemo očekivati da će biti oko 25 odsto manje turista za novogodišnje praznike. Decembar je glavni mjesec u smislu snabdijevanja BiH, budući da je od 25. decembra do 15. januara mrtva sezona. Umjesto da imamo veće i bolje parametre na kraju godine, opet se jedan pojedinac stavi iznad svega", rekao je Peulić.

On je upozorio da će zbog Krnjićevih postupaka biti upitne buduće investicije EU u BiH.

"Hrvatska je dio EU i premijer Zoran Plenković, koji je trebao doći da otvori prelaz, napisaće izvještaj. Poruka je jako loša. Privrednici se nalaze u jako lošoj situaciji, a transportni kapaciteti se nalaze u fazi seobe, jer mi već jednu trećinu iseljavamo iz BiH", poručio je Peulić.

On je naveo da opstrukcija otvaranja graničnog prelaza nije samo pitanje prelaza, niti administrativna dilema, nego i pitanje funkcionalnosti zemlje, odgovornosti institucija, poštovanja međunarodnih obaveza, ekonomskog opstanka stotina kompanija, ugleda zemlje pred EU i ravnopravnosti domaće privrede u regionalnim lancima snabdijevanja.

Prema službenim evidencijama Konzorcijuma, sadašnji granični prelaz Gradiška trpi prosječno opterećenje od 919 jedinica carinskih isprava dnevno.

To uzrokuje preopterećenje sistema, uska grla koja svakodnevno koštaju prevoznike, špeditere i privredu desetine hiljada evra, kašnjenja u međunarodnim lancima snabdijevanja i stvaranje reputacije zemlje sa najdužim čekanjima u regionu.