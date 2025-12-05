UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je komplikovan medicinski zahvat otklanjanja malignog tumora natkoljenice, koji je bio uz krvne sudove i nerve, tako da je postojala mogućnost da pacijentkinji bude amputirana noga.

Adekvatnom intervencijom hirurškog tima izbjegnuta je amputacija, tumor je odstranjen, a pacijentkinja se dobro oporavlja uz dodatne terapijske preporuke, saopšteno je iz UKC-a.

Ovi tumori su sve češći u populaciji, a pacijenti se javljaju ljekaru u kasnom stadijumu bolesti što dodatno komplikuje operativni zahvat.

Benefiti za pacijente kod ove vrste operativnih zahvata su mnogostruki, jer se na ovaj način izbjegne amputaciona hirurgija, a pacijent se vraća svakodnevnim životnim aktivnostima.

Zahvat je izveo tim koji je predvodio ortoped-onkolog Slaviša Kunarac, a asistenti su bili ljekari Srđan Macanović, Marko Čanković i Đorđe Tontić.

Ekonomija Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

Anesteziološki dio tima činili su doktori Dejan Nikić i Iva Čivljak, dok je instrumentarka bila Dajana Ilibašić.

Edukacije su neophodne za napredak u radu i usvajanje novih hirurških tehnika i oblika liječenja, kako bi se pružila što bolja zdravstvena usluga pacijentima, navodi se u saopštenju.

Jednu od takvih edukacija doktor Kunarac obavio je na renomiranoj AKH klinici u Beču, gdje se upoznao o najnovijim dostignućima u oblasti onkološke ortopedije.