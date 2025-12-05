Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Penzije u Republici Srpskoj će biti isplaćene u ponedjeljak, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak, 08.12.2025. godine, u Republici Srpskoj biti isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu 168.000.000 KM. Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja.

Vlada Republike Srpske će početkom 2026. godine prateći makroekonomska kretanja, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, izvršiti redovno usklađivanje penzija, te donijeti odluku o usklađivanju penzija", navode iz Ministarstva.

Redovno usklađivanje penzija je izvršeno i početkom ove godine, a zatim je odlukom Vlade Republike Srpske avgustovska penzija dodatno uvećana, a na godišnjem nivou je za isplatu potrebno oko dvije milijarde KM.

Od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su u Republici Srpskoj kroz 23 usklađivanja, od čega je 14 vanrednih i devet redovnih, uvećane za 50 odsto.

Ukupan broj korisnika Fonda Penzijsko invalidskog osiguranja je 294.000, a prosječna penzija za puni staž osiguranja iznosi 981 KM ili 63,01% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije u strukturi isplaćenih čine 64,23%, porodične 23,83%, a invalidske 11,89%, dok su ostala prava 0,05% ukupno isplaćenih penzija.