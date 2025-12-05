U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

Helez je u intervjuu za TV Hajat hrvatsku evroparlamentarku Željanu Zovko i Maksa Primorca, činovnika fondacije bliske administraciji Donalda Trampa, nazvao "ustaškim kopiladima", a za Zovko dodatno rekao da je "poluretardirana".

BiH HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

"Svjedoci smo u posljednje vrijeme što sve radi 'poluretardirana' Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutrašnje stvari BiH, i to su ta 'ustaška kopilad'. Ala ona, ala onaj Primorac koji u Vašingtonu uporno lobira da se podijeli BiH.

Ja mu želim poručiti, možda im je bila neka šansa u ratu, kada su bili nadmoćni, ali evo, i tada su naši sjajni branitelji obranili BiH. Sada nemaju nikakve šanse. Sada bi, sigurno, dvije trećine građana BiH stale u obranu države i poručujem im da se ovdje završava sudbina BiH i nitko drugi je neće rješavati nego njeni građani", izjavio je Helez.

BiH Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Grmoja se oglasio na Fejsbuku

Grmoja je pozvao hrvatske institucije da reaguju.

- Nedavno je svojim potezima pokazao kako simpatizira Iran, danas se obrušio na hrvatskog poslanika u Evropskom parlamentu i američkog državljanina, a pravo pitanje je što tek slijedi. Pozivam institucije Republike Hrvatske da Helezu i sličnima zabrane ulazak u Hrvatsku i na taj način pokažu što misle o njegovom skandaloznom istupu. Naš strateški nacionalni interes je puna ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na sve što se događa, postaje sve jasnije da je treći entitet nužni minimum za postizanje te ravnopravnosti. Bez obzira na Zukana i slične, siguran sam da ćemo se izboriti za svoju ravnopravnost i tako dati doprinos stabilnijoj i uređenijoj Bosni i Hercegovini", napisao je Grmoja na Fejsbuku.