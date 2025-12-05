Logo
Large banner

Velenje: Sa spomenika Josipu Brozu Titu odrubljena glava

Izvor:

Tanjug

05.12.2025

10:06

Komentari:

0
Велење: Са споменика Јосипу Брозу Титу одрубљена глава

Nepoznata osoba oštetila je u toku noći spomenik Josipu Brozu Titu u Velenju tako što je odrubila glavu, saopštila je danas opština Velenje i navela da je počinilac pronađen, ali da njegov identitet nije objavljen.

Kako se navodi, sanacija spomenika će biti obavljena što prije, prenosi Delo.

- Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu - navela je opština.

Policija u Velenju pronašla je bronzanu glavu u gepeku 49-godišnjeg muškarca, prenosi portal 24UR.

On je pronađen na osnovu dojave jednog građanina koji je primjetio da muškarac utovaruje veliki metalni predmet u vozilo, a kako navodi policija automobil je imao dve različite hrvatske registarske tablice.

Тетовирање тетоважа

Zdravlje

Tetovaže utiču na imunološki sistem

Utvrđeno je da se radi o muškarcu iz područja Nacionalnog parka Velenje

Spomenik Titu u prirodnoj veličini izradio je vajar Antun Augustinčić za Titovo rodno mjesto Kumrovec 1947. godine, a za Velenje je 1977. godine, na osnovu tog originala i na zahtjev Skupštine opštine Velenje, izrađen spomenik u prirodnoj veličini.

Autoru su u modeliranju skulpture pomogli akademski vajari Vladimir Herljević i Ivan Pavić.

Spomenik je otkriven 25. juna 1977. godine, u čast 40. godišnjice stupanja Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije, a lokaciju za postavljanje statue odabrao je sam autor.

Podijeli:

Tagovi:

Josip Broz Tito

spomenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Русија забрањује Snapchat и FaceTime

Nauka i tehnologija

Rusija zabranjuje Snapchat i FaceTime

32 min

0
Оставио дјевојку саму на највишој планини у Аустрији, она се смрзнула и умрла

Svijet

Ostavio djevojku samu na najvišoj planini u Austriji, ona se smrznula i umrla

36 min

0
Седморо припадника УИО и Граничне полиције оптужени за мито

BiH

Sedmoro pripadnika UIO i Granične policije optuženi za mito

45 min

0
Амиџић о Реформској агенди: Доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет

BiH

Amidžić o Reformskoj agendi: Dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet

51 min

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Detalji ubistva u Hrvatskoj: Ubijena trudnica, majka troje djece

57 min

0
Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

Region

Žena ranjena u pucnjavi u Međimurju podlegla povredama

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

11 h

0
Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Region

Zbog jakog vjetra i snijega zabrane saobraćaja na pojedinim dionicama

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

31

Mesi pod znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo?

10

25

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

10

25

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

10

22

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

10

19

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner