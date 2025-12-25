Karan: U BiH se ne prihvata demokratska volja naroda, od zaštite Srpske nećemo odustati

Član Glavnog odbora SNSD-a Siniša Karan rekao je da je sramno poništavanje izbornih rezultata dokaz da se u BiH ne prihvata demokratska odluka građana Republike Srpske ako rezultat nije po volji političkog Sarajeva i pojedinih međunarodnih aktera potpomognutih nelegalnim Kristijanom Šmitom.

''Dodatno problematizovanje već nametnutih i nepotrebnih izbora kroz poništavanje volje birača na 136 biračkih mjesta jasno pokazuje da se ni takav iznuđen izborni proces ne prihvata ukoliko rezultat nije po volji određenih centara moći. Poništavanje izbora nije tehničko pitanje, već direktno poništavanje izborne volje građana. Kada se rezultat ne dopada, ponavljaju se izbori i produžava kriza i na taj način se ne maltretiraju samo politički akteri, već narod Republike Srpske u cjelini, kao i njene institucije'', istakao je Karan.

On je ukazao da je cilj jasan i očigledan - iscrpljivanje i destabilizacija.

''Ovdje više nije riječ ni o izborima, ni o demokratskim procedurama, već o kontinuiranom pokušaju da se proces nikada ne privede kraju, kako bi se Republika Srpska i njeni građani držali u stanju stalne neizvjesnosti, pritiska i političke ucjene. Ali, i na iznuđenim izborima volja naroda Srpske je jasna, data je podrška politikama predsjednika Milorada Dodika i SNSD-a'', naveo je Karan.

On je podsjetio da od Dejtona do danas Republici Srpskoj se pokušava različitim sredstvima oduzeti ono što je Ustavom zagarantovano: nadležnosti, institucije i pravo naroda da sam odlučuje, a danas se taj pritisak vrši nametnutim zakonima, političkim pritiscima i zloupotrebom pravosuđa.

On je rekao da im nikada neće biti dosta, i da je ovo poništavanje izbornih rezultata nastavak pokušaja rušenja Srpske.

''Republika Srpska nije uzrok ove krize, ali je prinuđena da se brani. Mirno, demokratski i odlučno zaštitićemo pravo naroda da bira, da odlučuje i da njegova odluka bude poštovana. Oni koji su prihvatili pritiske, doveli su do ove situacije. Opozicija je odbila srpsko jedinstvo i prihvatila zahtjeve i diktate onih koji ne žele jaku Republiku Srpsku. Zbog toga je narod doveden u poziciju da se brani na izborima koji nisu trebali biti održani. Ovo je borba Republike Srpske za pravo na samostalno odlučivanje'', poručio je Karan.

On je rekao da Srpska sa svojim prijateljima mora naći modalitete koji će joj garantovati pravo da samostalno odlučuje o tome kako želi da živi, a ne da joj imaginarne institucije osporavaju izborne rezultate.

Karan je naglasio da srpski narod pamti, prepoznaje pritiske i zna da odgovori - demokratski, mirno i odlučno!

''Srpska ne ruši, nego čuva, ne prijeti već odlučno brani svoje pravo da bira i da se ta odluka poštuje. Mi nećemo biti pokoreni, jer narod koji zna šta brani uvijek pobjeđuje'', zaključio je Karan.

Prema njegovim riječima, sada su valjda i oni koji neće da vide i neće da čuju spoznali da njima nije smetao Milorad Dodik već politika koja štiti interese Srpske i njenog naroda.

''Mi od te politike ne odustajemo, jer imamo podršku svog naroda'', poručio je Karan.