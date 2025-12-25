Cvijanović: SNSD odbacuje praksu nedosljednosti CIK-a, Karan je pobjednik, mi stojimo iza tog

Tužno je kaže Cvijanovićeva, kakvim peripetijama su ljudi morali da budu izloženi zbog nemara CIK-a.

"Pažljivo smo slušali Rogića, koji je upozorio svoje kolege da se ponašaju nedosljedno", dodala je Cvijanović.

Ističe da SNSD odbacuje sve tvrdnje o poništavanju izbora.

"Način na koji se odugovlači cijeli ovaj proces pokazuje da se iza svega ovog krije neki skriveni plan. Poruka naših ljudi je da je ovaj rezultat neupitan i da ćemo pokazati veću snagu, više volje, više svega. SNSD je spreman za izbore, a ovo što CIK radi i što je radio urušava vjeru u bilo šta što pokazuje dosljednost",dodala je Cvijanović.

Današnji sastanci potvrdili su samo jedno - jedinstvo, opredjeljenje i volju da SNSD pokaže svoju snagu, istakao je lider ove političke partije Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sastanka Izvršnog komiteta SNSD-a.

"Kako u ove četiri opštine tako i dalje. Želimo fer izbore, da sve bude transparentno, ali kada to predate CIK-u računajte na ostrašćene izbore", istakao je Dodik.

On je dodao da muslimanima nije ništa teško kada je nešto protiv Srba ili Srpske.

"Dobio sam potvrdu volje, želje i snage da budemo samo još bolji", dodao je Dodik.