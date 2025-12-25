Logo
Cvijanović: SNSD odbacuje praksu nedosljednosti CIK-a, Karan je pobjednik, mi stojimo iza tog

Izvor:

ATV

25.12.2025

15:47

Komentari:

0
Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог
Foto: ATV/ Branko Jović

SNSD odbacuje praksu nedosljednosti Centralne izborne komisije, istakla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

Tužno je kaže Cvijanovićeva, kakvim peripetijama su ljudi morali da budu izloženi zbog nemara CIK-a.

"Pažljivo smo slušali Rogića, koji je upozorio svoje kolege da se ponašaju nedosljedno", dodala je Cvijanović.

Ističe da SNSD odbacuje sve tvrdnje o poništavanju izbora.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Karan će potvrditi pobjedu ako dođe do ponavljanja izbora

"Način na koji se odugovlači cijeli ovaj proces pokazuje da se iza svega ovog krije neki skriveni plan. Poruka naših ljudi je da je ovaj rezultat neupitan i da ćemo pokazati veću snagu, više volje, više svega. SNSD je spreman za izbore, a ovo što CIK radi i što je radio urušava vjeru u bilo šta što pokazuje dosljednost",dodala je Cvijanović.

Današnji sastanci potvrdili su samo jedno - jedinstvo, opredjeljenje i volju da SNSD pokaže svoju snagu, istakao je lider ove političke partije Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sastanka Izvršnog komiteta SNSD-a.

"Kako u ove četiri opštine tako i dalje. Želimo fer izbore, da sve bude transparentno, ali kada to predate CIK-u računajte na ostrašćene izbore", istakao je Dodik.

On je dodao da muslimanima nije ništa teško kada je nešto protiv Srba ili Srpske.

"Dobio sam potvrdu volje, želje i snage da budemo samo još bolji", dodao je Dodik.

Komentari (0)
