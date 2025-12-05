Logo
Large banner

U frižideru krio drogu

Izvor:

ATV

05.12.2025

13:25

Komentari:

0
У фрижидеру крио дрогу
Foto: Ustupljena fotografija

Višestruki prestupnik Dragan P. i V.B. iz Prijedora uhapšeni su nakon što je policija kod njih pronašla i oduzela oko kilogram narkotika i to amfetamin, kokain, marihuanu i hašiš.

Dio droge je, kako saznajemo, pronađen u frižideru jednog od osumnjičenih.

”Prilikom kontrole osumnjičenog V.B. i pretresom stana koji koristi pronađen je i oduzeto 767 grama bijelog praha nalik amfetaminu. Zatim 86,7 grama marihuane, 19,9 grama smolaste materije nalik hašišu, 93,6 grama bijelog praha nalik kokainu”, navode u PU Prijedor.

Iz policije je saopšteno da je u pretresu kod D.P. pronađeno 7,7 grama marihuane i određena količina medicinske droge.

”Osumnjičeni su lišeni slobode i nakon kompletiranja predmeta protiv V.B. i D.P. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju PU Prijedor.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

frižider

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Pucnjava u Sarajevu, ranjen Almer Inajetović

2 h

0
Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

Scena

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

2 h

0
Пожар у Лопарама, једна особа погинула

Hronika

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

2 h

0
Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Društvo

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

2 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Pucnjava u Sarajevu, ranjen Almer Inajetović

2 h

0
Пожар у Лопарама, једна особа погинула

Hronika

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

2 h

0
Нова трагедија: Камион ударио жену у Каракају

Hronika

Nova tragedija: Kamion udario ženu u Karakaju

3 h

0
Несрећа у Чесми

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o teškoj nesreći

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

51

Lažna dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi

15

47

Sijarto: Kijev nastavlja da krši ljudska prava Ukrajinaca

15

42

Volf: BiH teško može opstati bez dejtonskih principa

15

41

Žrtvu udario kocem u glavu: Mladić optužen za pokušaj ubistva kod Foče

15

30

Stevandić: Testiranje djece na narkotike uz dozvolu roditelja, želimo da zaštitimo mlade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner