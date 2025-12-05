U frižideru krio drogu

Višestruki prestupnik Dragan P. i V.B. iz Prijedora uhapšeni su nakon što je policija kod njih pronašla i oduzela oko kilogram narkotika i to amfetamin, kokain, marihuanu i hašiš.

Dio droge je, kako saznajemo, pronađen u frižideru jednog od osumnjičenih.

”Prilikom kontrole osumnjičenog V.B. i pretresom stana koji koristi pronađen je i oduzeto 767 grama bijelog praha nalik amfetaminu. Zatim 86,7 grama marihuane, 19,9 grama smolaste materije nalik hašišu, 93,6 grama bijelog praha nalik kokainu”, navode u PU Prijedor.

Iz policije je saopšteno da je u pretresu kod D.P. pronađeno 7,7 grama marihuane i određena količina medicinske droge.

”Osumnjičeni su lišeni slobode i nakon kompletiranja predmeta protiv V.B. i D.P. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju PU Prijedor.