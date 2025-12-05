Logo
Large banner

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

Izvor:

ATV

05.12.2025

13:12

Komentari:

0
Пожар у Лопарама, једна особа погинула
Foto: Pixabay

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio sinoć u Loparama, rečeno je iz PU Bijeljina.

"Policijskoj stanici Lopare, danas 05.12.2025. godine, oko 01,00 časova, prijavljeno je da je došlo do požara na pomoćnom objektu na području opštine Lopare, u kojem je smrtno stradalo lice C.K", navode iz policije.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Lopare.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske uprave Bijeljina kojim je utvrđeno da je uzrok požara najvjerovatnije otvoreni plamen, nehat – nepažnja prilikom korištenja peći na čvrsto gorivo ili korištenja svijeća.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Lopare

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нова трагедија: Камион ударио жену у Каракају

Hronika

Nova tragedija: Kamion udario ženu u Karakaju

1 h

0
Несрећа у Чесми

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o teškoj nesreći

2 h

0
Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Hronika

Nova tragedija u Srpskoj: Nakon teškog udesa vozač preminuo na UKC-u

2 h

0
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

13

12

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

13

10

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

13

03

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

12

57

Ovaj sitan detalj u domu privlači novac i sreću: Sad je trenutak da ga stavite na pravo mjesto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner