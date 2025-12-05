Požar u Loparama, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio sinoć u Loparama, rečeno je iz PU Bijeljina.

"Policijskoj stanici Lopare, danas 05.12.2025. godine, oko 01,00 časova, prijavljeno je da je došlo do požara na pomoćnom objektu na području opštine Lopare, u kojem je smrtno stradalo lice C.K", navode iz policije.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Lopare.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske uprave Bijeljina kojim je utvrđeno da je uzrok požara najvjerovatnije otvoreni plamen, nehat – nepažnja prilikom korištenja peći na čvrsto gorivo ili korištenja svijeća.