Više srednjoškolaca u Sarajevu napalo učenika

Učenika Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu napala je grupa učenika iz iste škole tokom velikog odmora, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevu.
Portparol MUP-a Mersiha Novalić rekla je da će, nakon što bude kompletirana ljekarska obrada učenika, biti poznato kakve će mjere biti preduzete prema učesnicima ovog događaja.
Napad je policiji prijavljen U 11:45 časova.
