Više srednjoškolaca u Sarajevu napalo učenika

Izvor:

SRNA

05.12.2025

15:11

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Učenika Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu napala je grupa učenika iz iste škole tokom velikog odmora, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevu.

Portparol MUP-a Mersiha Novalić rekla je da će, nakon što bude kompletirana ljekarska obrada učenika, biti poznato kakve će mjere biti preduzete prema učesnicima ovog događaja.

savo minić

Ekonomija

Minić: Đokić i Petrović smatraju da cijena struje mora biti povećana

Napad je policiji prijavljen U 11:45 časova.

fizički napad

Sarajevo

