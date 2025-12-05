Više srednjoškolaca u Sarajevu napalo učenika

Učenika Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu napala je grupa učenika iz iste škole tokom velikog odmora, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevu.

Portparol MUP-a Mersiha Novalić rekla je da će, nakon što bude kompletirana ljekarska obrada učenika, biti poznato kakve će mjere biti preduzete prema učesnicima ovog događaja.

Napad je policiji prijavljen U 11:45 časova.