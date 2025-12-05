Logo
Potresni detalji tragedije u Subotici: Tijelo tinejdžera (15) pronašla majka

Blic

05.12.2025

18:57

Foto: Pixabay

Tinejdžer (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u garaži porodične kuće u subotičkom naselju Makova sedmica.

Njega je, kako Blic saznaje, bez znakova života pronašla majka i odmah je pozvala Hitnu pomoć, a na lice mjesta izašla je i policija.

"Volio je da sluša muziku u automobilu, čak je navodno adaptirao automobil za tu svrhu. Svake večeri je skoro sjedio u kolima i slušao muziku. Ostavljao je vrata otvorena ili prozor, ali je sinoć, vjerovatno jer je bilo hladno, sve zatvorio. Uključio je grijanje, pretpostavlja se da je zaspao i najverovatnije da se ugušio od izduvnih gasova", kaže izvor.

Policija Srbija

Hronika

Horor: Tijelo djeteta nađeno u automobilu

Petnaestogodišnjeg d‌ječaka, učenika Srednje tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici bez znakova života jutros prvo je pronašla njegova majka sa kojom je živio u kući.

Tijelo je odnijeto na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu.

