Danila živog zapalili: Novi detalji ubistva sina političara

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

16:31

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Danilo K. (21), sin ukrajinskog političara koji je na brutalan način ubijen u Beču, tako što je živ spaljen, najvjerovatnije je umro zbog sume od 200.000 evra!

Danila su, kako se sumnja, dvojica sunarodnika mučila i ubila. Motiv za jeziv zločin bile su kriptovalute. Sumnja se da su dva Ukrajinca ubila Danila da bi došli do lozinke za kripto-naloge njegovog oca., koji je zamjenik gradonačelnika Harkova.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Najavljena neočekivana promjena vremena

Danilo K. je, kako se sumnja, vjerovao jednom mladom sunarodniku kojeg je sreo u Beču. U neobaveznom razgovoru pričao je o bogatstvu koje je njegov otac imao u digitalnom novčaniku. Upravo te informacije navele su 19-godišnjaka na okrutan plan. Zajedno sa 45-godišnjim Ukrajincem, odlučio je, prema istrazi, da pribavi novac mučenjem i ubistvom.

Danila mučili u garaži luksuznog hotela

Danilo je doveden u garažu jednog luksuznog hotela, gdje su ga počinioci brutalno pretukli. Nasilje je bilo toliko ekstremno da su žrtvi gotovo izbijeni svi zubi. Tragovi krvi u stepeništu pokazuju koliko je napad bio snažan.

Danilo je, sav izubijan, na kraju otkrio podatke za pristup dva kripto-naloga, piše "Hojte".

илу-ракија-22092025

Ekonomija

Hrvati ne mogu bez srpske rakije: Evo ko još ne može bez šljivovice

Dvojac je potom Danila K. smjestio u Mercedes njegovog oca. Sa teško povrijeđenim mladićem na zadnjem sjedištu, odvezli su se Beč. Tamo su polili vozilo benzinom. Prema navodima, dva kanistera je mlađi počinilac prethodno kupio na pumpi. Nakon što su "natopili" automobil, mercedes su zapalili. Danilo je u tom trenutku još bio živ.

Nadzorne kamere u hotelu i detaljna istraga brzo su policiju doveli do dvojice osumnjičenih, koji su već pobjegli u Ukrajinu.

Na osnovu međunarodne potjernice, uhapšeni su, a proces protiv njih vodi se u njihovoj domovini.

Danilo stradao zbog 200.000 evra

Dugo su vlasti ćutale o iznudi. Sada je jasno - počinioci su uzeli kriptovalute u vrijednosti od oko 200.000 evra.

Kada je 19-godišnjak uhapšen, još je imao približno polovinu kod sebe, pišu austrijski mediji.

Pošto je ubistvo izvršeno iz pohlepe - pravno kvalifikovano kao "posebno odvratni motivi" - obojici osumnjičenih u Ukrajini prijeti doživotna kazna zatvora, prenosi "Telegraf".

Ubistvo

Beč

Austrija

Ukrajina

