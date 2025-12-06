Logo
Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице
Фото: Tanjug

Србија је током 2024. године извезла укупно 3.942 тоне жестоког алкохолног пића, укупне вриједности 2,5 милијарди динара,од чега само ракије - 2.981 тона, показују подаци Републичког завода за статистику (РЗС).

Највише алкохолног пића Србија је извезла у Хрватску, затим Црну Гору, Босну и Херцеговину, Шпанију, Њемачку, Холандију, Сјеверну Македонију.

"Подаци се односе на пића, алкохолна добијена дестилацијом вина (коњак, армањак, бренди, грапа, ракија од дестилације вина и комине грожђа), као и остала алкохолна пића (арак, ракија од шљиве, крушке, трешње, вишње, уозо, калвадос, текила, остале ракије од дестилације воћа - искључујући ликере, безалкохолне мешавине са пивом и неденатурисани етил алкохол за индустрију пића)", наводе за Информер у РЗС.

"Остала алкохолна пића" - ракије од дестилације воћа

У ову категорију спадају ракије од дестилације воћа. Према подацима РЗС извезено је 2.981 тона у 2024. години, вредности 2.122.698.000 динара.

Највише ракије отишло је у Хрватску чак 851 тона у вриједности од 334,27 милиона динара. Слиједе Босна и Херцеговина са 389 тона, па Црна Гора са 348 тона. У Њемачку је извезено 199 тона, у Словачку 136 тона, Словенију 130, Русију 124 тоне, у САД 122 тоне, Холандију 106 тона.

Извезена су у укупној количини од 961 тоне, у вриједности од 373,14 милиона динара. Међу тим пићима налазе се ракија од дестилације вина и комине грожђа.

Највећи извоз забиљежен је Хрватску, 326 тона, затим у Црну Гору 228 тона, БиХ 146 тона и Шпанија 96 тона. На списку су и Кина са 19 извезених тона и Швајцарска са 17 тона.

Из Србије се извезло 1.167 тона вискија. На првом месту је Русија са 939 тона, затим слиједе Црна Гора са 165 тона, а затим и Шпанија са 24 тона. Српски виски пију и Холанђани, па су увезли 30 тона прошле године.

Вотке је извезено 174 тоне. Према званичним водицима, највише је пију Црногорци, јер је Србија извезла 120 тона, док је у Хрватску отишло 30 тона.

