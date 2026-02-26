Logo
Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

Ognjen Matavulj

26.02.2026

14:01

Potraživanja po kreditu od 19,4 miliona maraka, zbog kojeg se sudi nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske Aleksandru Džombiću, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) prodala je privatnoj firmi ”Standard prva”, koji je taj dug naplatila zvorničkoj ”Alumini” 35 miliona maraka.

To je rečeno u Okružnom sudu u Banjaluci na početku ponovljenog suđenja Aleksandru Džombiću, optuženom za zloupotrebu položaja prilikom dodjele spornog kredita zvorničkoj ”Energoliniji”.

Firma ”Standard plus” vlasništvo je bijeljinskog advokata Miloša Stevanovića, koja je odlukom Vlade Republike Srpske za 35 miliona maraka otkupila 125 miliona maraka problematičnih potraživanja koje je IRB RS imao prema 41 pravnom licu.

Za 35 kupili potraživanja od 125 miliona

Prema riječima republičkog tužioca Radenka Jankovića odluka o prodaji problematičnih potraživanja donesena je u septembru 2023. godine. On smatra da je potrebno da se izvrši dopunsko vještačenje kako bi se utvrdilo kolika je šteta nanesena IRB-u.

”Kada potraživanja od 125 miliona maraka prodate za 35 miliona, to smatramo itekako spornim”, rekao je tužilac Janković.

IRB nije oštećen, kredit vratila ”Alumina”

Džombićev branilac, advokat Zoran Bubić, smatra da je sporni kredit otplatila ”Alumina” i da IRB RS više nema položaj oštećenog.

”Standard prva” je ta potraživanja naplatila zvorničkoj ”Alumini” 35 miliona maraka. ”Alumina” je to platila i nikakva potraživanja više ne postoje”, rekao je Bubić.

On smatra da tužioci treba da utvrde zašto IRB nije naplatio kredit koji je, prema njegovim riječima, bio naplativ od 2013. godine.

Kupac preuzeo sva prava

”Kada otkupi potraživanja kupac dolazi u prava i obaveze po svim osnovama, a IRB je dužan da u roku od 60 dana o svim promjenama obavijesti sud. IRB više nema prava po tom kreditu, jer su ga se odrekli onog trenutka kada su prodali potraživanja. Formalno su oštećeni, ali materijalno i pravno nemaju ništa s tim”, tvrdi Bubić.

634eb952188d1 aleksandar dzombic

Hronika

Ukinuta presuda bivšem premijeru Srpske, očekuje ga novo suđenje!

Na suđenju se nije pojavio predstavnik IRB-a, a sudnici je navedeno da će se od njih tražiti da se pismenim putem izjasne da li i dalje ostaju kod imovinsko-pravnog zahtjeva koji su podnijeli tokom prethodnog procesa, kada je navedeno da je šteta po IRB iznosila 24,1 milion maraka, zaključno sa januarom 2022. godine.

Šta se navodi u optužnici?

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

Default Image

Hronika

Suđenje Džombiću: Pavlović otkrio zašto je dao ostavku na mjesto direktora IRB RS

Ignorisana preporuka kreditnog odbora

U optužnici se navodi i da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

aleksandar dzombic

Republika Srpska

Sud oslobodio Džombića krivice za zloupotrebu službenog položaja

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

Kredit niko nije vratio

"Energolinija" je obaveze po kreditu isplaćivala do novembra 2013. godine, nakon čega je plaćanje, kao jemac, preuzela "Alumina". Rate je uplaćivala do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 6,19 miliona KM. Međutim, na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini IRB RS je sav novac vratio "Alumini" 24. avgusta 2021. godine, a ta presuda je u međuvremenu ukinuta.

Default Image

Hronika

Burno na suđenju Džombiću: ”Energolinija” nije ispunjavala uslove za kredit

