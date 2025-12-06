Hrvati ne mogu bez srpske rakije: Evo ko još ne može bez šljivovice

Srbija je tokom 2024. godine izvezla ukupno 3.942 tone žestokog alkoholnog pića, ukupne vrijednosti 2,5 milijardi dinara,od čega samo rakije - 2.981 tona, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Najviše alkoholnog pića Srbija je izvezla u Hrvatsku, zatim Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Španiju, Njemačku, Holandiju, Sjevernu Makedoniju.

"Podaci se odnose na pića, alkoholna dobijena destilacijom vina (konjak, armanjak, brendi, grapa, rakija od destilacije vina i komine grožđa), kao i ostala alkoholna pića (arak, rakija od šljive, kruške, trešnje, višnje, uozo, kalvados, tekila, ostale rakije od destilacije voća - isključujući likere, bezalkoholne mešavine sa pivom i nedenaturisani etil alkohol za industriju pića)", navode za Informer u RZS.

"Ostala alkoholna pića" - rakije od destilacije voća

U ovu kategoriju spadaju rakije od destilacije voća. Prema podacima RZS izvezeno je 2.981 tona u 2024. godini, vrednosti 2.122.698.000 dinara.

Najviše rakije otišlo je u Hrvatsku čak 851 tona u vrijednosti od 334,27 miliona dinara. Slijede Bosna i Hercegovina sa 389 tona, pa Crna Gora sa 348 tona. U Njemačku je izvezeno 199 tona, u Slovačku 136 tona, Sloveniju 130, Rusiju 124 tone, u SAD 122 tone, Holandiju 106 tona.

Izvezena su u ukupnoj količini od 961 tone, u vrijednosti od 373,14 miliona dinara. Među tim pićima nalaze se rakija od destilacije vina i komine grožđa.

Najveći izvoz zabilježen je Hrvatsku, 326 tona, zatim u Crnu Goru 228 tona, BiH 146 tona i Španija 96 tona. Na spisku su i Kina sa 19 izvezenih tona i Švajcarska sa 17 tona.

Iz Srbije se izvezlo 1.167 tona viskija. Na prvom mestu je Rusija sa 939 tona, zatim slijede Crna Gora sa 165 tona, a zatim i Španija sa 24 tona. Srpski viski piju i Holanđani, pa su uvezli 30 tona prošle godine.

Votke je izvezeno 174 tone. Prema zvaničnim vodicima, najviše je piju Crnogorci, jer je Srbija izvezla 120 tona, dok je u Hrvatsku otišlo 30 tona.