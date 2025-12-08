Žena Sergeja Trifunovića otkrila kako je njena majka reagovala na udaju: "Valjda znaš šta radiš"

Isidora Trifunović, supruga Sergeja Trifunovića, otkrila je kako su njeni roditelji reagovali nakon što su saznali da se udaje za njega. On ju je zaprosio nakon dva dana veze.

Njeni roditelji su iz medija saznali da ona staje na ludi kamen. Navela je da ju je otac nazvao, pokušavajući da ostane pribran nakon ove vijesti.

"Dao je posljednji atom snage da me normalno pita šta ima novo. Ja mu kažem: 'Pa znaš, tata, ja se udajem'. On je već pročitao naslove prije nego što me je pozvao. Mislim da je to prihvatio, ali je ostavio otvorene opcije", kazala je tokom gostovanja u "Podkastu u pidžamama".

S druge strane, kazala je da njena majka "tipična crnogorska majka" i da joj je odmah iskreno rekla šta misli o njenoj udaji za Sergeja Trifunovića.

"Uvijek razočarana, uvijek je moglo bolje. To joj je bilo najgore. 'Valjda ti znaš šta radiš' - kad ti majka to kaže, to znači da je digla ruke od tebe i sada neka te Bog čuva, jer niko drugi ne može", kazala je.

Par se vjenčao prošle godine u krugu porodice i bliskih prijatelja. Glumac je nedavno "misterioznom" objavom na društvenim mrežama pokrenuo nagađanja da očekuju dijete. Naime, njegovi pratitelji raspravljali su o tome je li zapravo objavio fotografiju ultrazvuka.