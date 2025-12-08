Mile Kitić: Kemal Malovčić je baš u lošem stanju

S obzirom da je nedavno na društvenim mrežama kružio Kemalov snimak sa jednog nastupa, kao i komentari da izgleda loše, Kitić je otkrio istinu o stanju kolege.

“Šemsa i on su moji mnogo veliki prijatelji. Kemal je baš u lošem stanju, Šemsa se tu malo bori. Ja kad dođem u to stanje, ja ću se povući, onog trenutka kad izađem na binu i ne budem mogao, da se mučim, reći ću tada dosta”, rekao je Mile Kitić i dodao:

“Ne mora, on ima neku penziju austrijsku i on je skroman čovjek, ali jednostavno to voli, ali ne treba. Poslije onakvih hitova da izađe na binu i da se muči… Ne treba mu to. Vidim ja komentare: „Mojih 30 evra“ i ostalo.. Ako bi mu to rekao ja, možda bi se naljutio, ali on to vjerovatno voli. Moramo da imamo granicu, ja ne mogu da izađem ovdje večeras ako baš ne mogu da pjevam. Zahtjevne su mu pjesme, i ne može da pjeva, glas ne može da iznese. Nije bolestan, samo ne može više. Mi svi godinama gubimo glas, više niko ne može da pjeva kao prije, ali neki se izvlačimo”.

(GrandTV)