Logo
Large banner

Mile Kitić: Kemal Malovčić je baš u lošem stanju

08.12.2025

20:38

Komentari:

0
Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

Popularni pjevač Mile Kitić otkrio je u kakvom je zdravstvenom stanju njegov kolega Kemal Malovčić.

S obzirom da je nedavno na društvenim mrežama kružio Kemalov snimak sa jednog nastupa, kao i komentari da izgleda loše, Kitić je otkrio istinu o stanju kolege.

“Šemsa i on su moji mnogo veliki prijatelji. Kemal je baš u lošem stanju, Šemsa se tu malo bori. Ja kad dođem u to stanje, ja ću se povući, onog trenutka kad izađem na binu i ne budem mogao, da se mučim, reći ću tada dosta”, rekao je Mile Kitić i dodao:

“Ne mora, on ima neku penziju austrijsku i on je skroman čovjek, ali jednostavno to voli, ali ne treba. Poslije onakvih hitova da izađe na binu i da se muči… Ne treba mu to. Vidim ja komentare: „Mojih 30 evra“ i ostalo.. Ako bi mu to rekao ja, možda bi se naljutio, ali on to vjerovatno voli. Moramo da imamo granicu, ja ne mogu da izađem ovdje večeras ako baš ne mogu da pjevam. Zahtjevne su mu pjesme, i ne može da pjeva, glas ne može da iznese. Nije bolestan, samo ne može više. Mi svi godinama gubimo glas, više niko ne može da pjeva kao prije, ali neki se izvlačimo”.

(GrandTV)

Podijeli:

Tagovi:

Mile Kitić

Kemal Malovčić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Учитељица постала звијезда филмова за одрасле: Муж се не љути

Scena

Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: Muž se ne ljuti

1 h

0
Ђина Џиновић због овога обрисала друштвене мреже

Scena

Đina Džinović zbog ovoga obrisala društvene mreže

1 h

0
Аријана Гранде након номиновања за Златни глобус: Мало сам изненађена

Scena

Arijana Grande nakon nominovanja za Zlatni globus: Malo sam iznenađena

2 h

0
Сека Алексић брани Георгиева: ''Потпуно безвезе да се о томе сада полемише''

Scena

Seka Aleksić brani Georgieva: ''Potpuno bezveze da se o tome sada polemiše''

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner