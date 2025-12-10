Logo
FK Borac: Naredne sedmice izmirenje dugovanja ka igračima

ATV

10.12.2025

20:04

0
Foto: ATV

Iz FK Borac stigla je reakcija nakon što su pojedini mediji objavili vijest da se igračima duguje nekoliko plata.

U pisanom saopštenju poručuju da će dugovanja prema igračima biti izmirena naredne sedmice, ali i da je klub svojim rezultatima, na i van terena, pokazao da je na dobrom putu.

“FK Borac ovim putem želi da obavijesti javnost da će sva dugovanja prema igračima i radnoj zajednici biti izmirena u toku naredne sedmice, a medijski napisi poput onog da „finansijska kriza trese FK Borac“ u potpunosti su neosnovani i tendecizoni.

FK Borac samo je jedan od mnogih klubova u premijerligaškom društvu koji ima određena dugovanja prema igračima i radnoj zajednici u tekućoj sezoni, ali je očigledno prvi na listi onih koji s nestrpljenjem čekaju „crne vijesti“.

U Platonovoj 6 ih nema, a trudićemo se da tako bude i u naredenom periodu.

Rezultati koje smo do sada ostvarili, na terenu i van njega, pokazali su da naš klub ide u pravom smjeru, a to je, čini se, mnogima trn u oku.

FK Borac u minulih nekoliko godina vratio je veliki dio svojih dugovanja uz stalna ulaganja u razvoj infastrukture na Gradskom stadionu, jačanje igračkog kadra, razvoja omladinske škole, ali i brojnih drugih stvari neophodnih za svakodnevno funkcionisanje kluba.

Prema igračima, trenerima i članovima radne zajednice FK Borac nema dugovanja iz ranijih sezona i to je praksa sa kojom ćemo nastaviti i u budućnosti.

FK Borac, u posljednjih osamnaest mjeseci izdvojio je značajan dio sredstava za razvoj i unapređenje infrastrutkure, ali i prateće opreme:

- rekonstrukcija svlačionice, trofejne sale i potpuno opremanje „lounge room“ prostora pored VIP zone na zapadnoj tribini

- novi kompleti uređaja za fizio blok i medicinski dio tima

- kontrolna soba na zapadnoj tribini

- GPS sistem, sa pratećom opremom, za trenerski dio tima neophodan za unapređenje trenažnog procesa

FK Borac, ove sezone, započeo je i veliki infrastrukturni projekat postavljanja nove montažne tribine na južnoj strani Gradskog stadiona, ali i rekonstrukciju istočne tribine sa postavljanjem krovne konstrukcije prema svim standardima UEFA-e.

Naš klub obezbijedio je neophodna finansijska sredstva, a završetak radova kasni zbog opstrukcije nadležnih u Gradu Banjaluka.

FK Borac u toku naredne sedmice održaće konferenciju za medije na kojoj će se obratiti članovi Upravnog odbora.

Do tada, naš naredni cilj je ostvarimo novu pobjedu u premijerligaškom ispitu koji nas očekuje u nedjelju na Gradskom stadionu u Banjaluci (15.15 časova).” navodi se u saopštenju FK Borac.

FK Borac

Komentari (0)
