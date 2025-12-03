Belgija "kategorično protiv": Ne žele da koriste ruska zamrznuta sredstava

Belgija se kategorično protivi upotrebi zamrznutih ruskih sredstava u EU radi obezbjeđivanja kredita Ukrajini, jer smatra takav potez ekstremno rizičnim, izjavio je belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevot.

"U više navrata smo govorili da opciju kredita smatramo najgorom mogućom, jer je rizična i to nikada ranije nije učinjeno", rekao je Prevot novinarima pred sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu.

Prema njegovim riječima, od Belgije se zahtijeva da pokaže solidarnost kada se radi o upotrebi ruskih sredstava dok, s druge strane, toj zemlji nije ponuđena ista solidarnost zauzvrat.

"Svi mogu da vide koliko je već mjesecima teško pronaći stabilno rješenje za predloženu opciju. Zato mi i dalje pozivamo na alternativna rješenja", dodao je Prevot.

Neimenovani izvor izjavio je ranije za RIA Novosti da se očekuje da Evropska komisija danas zvanično predloži upotrebu zamrznutih ruskih sredstava za slanje novca Ukrajini.