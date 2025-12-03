Rusija i Indija na pragu istorijskog vojnog sporazuma

Rusija i Indija ulaze u završnu fazu priprema za jedan od najvažnijih vojno-industrijskih dogovora posljednje decenije, koji bi mogao biti objavljen tokom predstojeće posjete Vladimira Putina Nju Delhiju.

Prema dostupnim informacijama, dvije strane vode intenzivne razgovore o nabavci i lokalnoj proizvodnji lovca pete generacije Su-57E, kao i o dodatnim isporukama sistema S-400. Moskva nudi, kako kažu ruski zvaničnici, „najdublji paket“ do sada — početnu isporuku aviona proizvedenih u Rusiji, a zatim uspostavljanje proizvodnje u Indiji uz visok nivo domaće industrijske integracije. Ovo bi uključivalo potpuni pristup tehnologijama: motorima, stelt-materijalima, radarima, senzorima i avijacionoj elektronici.

Dok Indija očekuje dolazak Vladimira Putina u Nju Delhi, u fokusu posjete biće jedan od najambicioznijih paketa vojno-tehničke saradnje u posljednjoj deceniji. Moskva i Delhi se nadaju da će upravo tokom ovih razgovora formalizovati ključne dogovore oko nabavke i moguće ko-proizvodnje lovca pete generacije Su-57, kao i nastavka isporuka sistema PVO S-400, što bi moglo značajno promijeniti indijske strateške kapacitete, izvještava TV Front.

Za Indiju, koja godinama pokušava da ovlada proizvodnjom sopstvene letjelice pete generacije, ovakav sporazum bi mogao predstavljati istorijsku prekretnicu. Rusija navodno nudi ne samo montažu, već i prenos znanja iz cjelokupnog lanca proizvodnje — od materijala i vještačke inteligencije do mlaznih motora i naprednih raketnih sistema. Ako se dogovor realizuje u obliku koji se sada nagovještava, Nju Delhi bi dobio rješenje za višegodišnji problem nedostatka aviona pete generacije u svojim vazdušnim snagama. To je posebno važno u svjetlu sve bliže vojne saradnje između Kine i Pakistana, uključujući i nabavku kineskih JF-17 Block III i spekulacije o isporuci kineskih lovaca pete generacije Islamabadu.

Istovremeno, teško je očekivati da će razgovori propasti. Moskva i Nju Delhi godinama grade odnose koji počivaju na dubokom povjerenju i zajedničkim strateškim interesima. Uprkos žestokim pritiscima SAD, Indija je nastavila da uvozi rekordne količine ruskih energenata — što je najbolji pokazatelj da na odnose dviju država malo utiču spoljni faktori. Upravo ta stabilnost daje osnov za očekivanje da će pregovori o Su-57 i dodatnim sistemima PVO biti krunisani novim ugovorima. Ostaje da se sačekaju naredni dani da bismo vidjeli da li će se ambiciozne najave pretočiti u konkretne potpise, ali je već sada jasno da i Kremlj i Indija priželjkuju ovaj dogovor kao novi temelj strateškog partnerstva.