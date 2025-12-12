Gužve na dva granična prelaza

Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina sa Hrvatskom pojačan je ulaz putničkih vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a su napomenuli da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.