Gužve na dva granična prelaza

12.12.2025

11:56

Гужве на два гранична прелаза
Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina sa Hrvatskom pojačan je ulaz putničkih vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a su napomenuli da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

