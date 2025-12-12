Logo
Amer Hiroš u dresu Borca i naredne sezone

Izvor:

ATV

12.12.2025

13:14

Komentari:

0
Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне
Foto: Ustupljena fotografija

FK Borac produžio je saradnju sa Amerom Hirošem koji će dres banjalučkog kluba nositi i naredne sezone.

“Nisam imao previše dilema i drago mi je što smo produžili saradnju za narednu sezonu. Na meni je da ostanem u dobroj formi i da kroz naporan rad i partije na terenu dam svoj puni doprinos kako bi ekipa ostvarila zacrtane ciljeve. Radujem se novim izazovima i uvjeren sam da ćemo imati razloga za slavlje.” poručio je Hiroš

Аутобус

Amer Hiroš paraf na produžetak saradnje stavio je u društvu Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK Borac.

“Amer je svojim igračkim i ljudskim kvalitetima, ali i radnom etikom, te odnosom prema klubu pokazao da je zasluženo dio naše ekipe. Smatram da on ima još prostora za napredak i da će u budućem periodu da pruža još bolje partije. Na njemu je da nastavi sa napornim radom i da zajedno slavimo nove uspjehe.” rekao je Misimović

