Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH niti je podržala principe Prijedloga zakona o državnoj imovini.

Riječ je o zakonskom rješenju čiji su predlagači poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.

Ustavnopravna komisija nije podržala ni principe Prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović iako je utvrdila usklađenost sa Ustavom.

Podržana je poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom Predstavnički dom obavezuje Savjet ministara da učini svoj rad potpuno transparentnim i počne blagovremeno na internetskoj stranici objavljivati sve dokumente koji se odnose na sjednice, osim onih sa oznakom "tajno".

Ustavnopravna komisija nije prihvatila Izvještaj o radu Savjeta ministara za 2024. godinu, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Ustavnopravna komisija konstatovala je da će Ustavni sud BiH donijeti konačnu odluku u sporu u vezi sa zahtjevom Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH sa EU, jer su njenim donošenjem povrijeđeni Ustav BiH i Zakon o Savjetu ministara.

Komisija je podsjetila da je Predstavnički dom na 33. hitnoj sjednici usvojio odluku o formiranju Kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH.