Logo
Large banner

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

12.12.2025

12:06

Komentari:

0
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини
Foto: Printscreen/Srna

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH niti je podržala principe Prijedloga zakona o državnoj imovini.

Riječ je o zakonskom rješenju čiji su predlagači poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.

Ustavnopravna komisija nije podržala ni principe Prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović iako je utvrdila usklađenost sa Ustavom.

Podržana je poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom Predstavnički dom obavezuje Savjet ministara da učini svoj rad potpuno transparentnim i počne blagovremeno na internetskoj stranici objavljivati sve dokumente koji se odnose na sjednice, osim onih sa oznakom "tajno".

Ustavnopravna komisija nije prihvatila Izvještaj o radu Savjeta ministara za 2024. godinu, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Округли сто

Republika Srpska

Okrugli sto o tri decenije Dejtonskog mirovnog sporazuma

Ustavnopravna komisija konstatovala je da će Ustavni sud BiH donijeti konačnu odluku u sporu u vezi sa zahtjevom Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH sa EU, jer su njenim donošenjem povrijeđeni Ustav BiH i Zakon o Savjetu ministara.

Komisija je podsjetila da je Predstavnički dom na 33. hitnoj sjednici usvojio odluku o formiranju Kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH.

Podijeli:

Tag:

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

BiH

PD PS BiH razmatra Prijedlogu zakona o državnoj imovini

5 h

0
Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

BiH

Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji

13 h

0
Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

BiH

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

15 h

1
Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

BiH

Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo

16 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner