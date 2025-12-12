Logo
Large banner

Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

Izvor:

ATV

12.12.2025

12:55

Komentari:

0
Прокоцкао паре па почео да лупа по касину

Na području Cazina zabilježen je incident koji je uznemirio osoblje i goste kasina, nakon što je muškarac u vidno alkoholisanom stanju izgubio kontrolu nad svojim ponašanjem.

Prema dostupnim informacijama, 53-godišnji muškarac inicijala D. F. najprije je uznemiravao radnicu kasina, ometajući je u obavljanju posla i stvarajući nelagodu među prisutnim gostima.

ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић

Gradovi i opštine

Škola u Mrkonjiću dobila novu direktorku

Situacija je eskalirala nakon što je izgubio novac na aparatu za igre na sreću, kada je njegovo ponašanje postalo agresivno.

U takvom stanju, muškarac je fizički oštetio jedan od aparata, čime je pričinjena materijalna šteta i dodatno narušen javni red i mir u objektu.

Radnici kasina odmah su reagovali i obavijestili policiju, koja je u kratkom roku stigla na lice mjesta i privela D. F-a.

Мариана Мијаиловић

Svijet

Cijela Evropa traga za Marianom Mijailović

Protiv njega će biti pokrenuti odgovarajući prekršajni i zakonski postupci zbog uznemiravanja, narušavanja javnog reda i mira te uništavanja imovine.

Podijeli:

Tagovi:

kocka

kockanje

Cazin

incident

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Hronika

Vozač bez dozvole pokosio ženu: Pobjegao sa mjesta nesreće, pa se na kraju sam javio policiji

4 h

0
Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Republika Srpska

Vidović: Prijedlog budžeta iduće sedmice u Skupštini

4 h

0
Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

Republika Srpska

Dodik: U BiH nametnuto da si dobar samo ako prihvataš ono što misle u Sarajevu

4 h

3
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

4 h

0

Više iz rubrike

Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Hronika

Vozač bez dozvole pokosio ženu: Pobjegao sa mjesta nesreće, pa se na kraju sam javio policiji

4 h

0
Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Hronika

Evo kako je banjalučka banka prevarena za 71.000 maraka

5 h

0
Одузета бомба у Челинцу

Hronika

Oduzeta bomba u Čelincu

5 h

0
Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Hronika

Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner