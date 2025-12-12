Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

Izvor:
12.12.2025
Na području Cazina zabilježen je incident koji je uznemirio osoblje i goste kasina, nakon što je muškarac u vidno alkoholisanom stanju izgubio kontrolu nad svojim ponašanjem.
Prema dostupnim informacijama, 53-godišnji muškarac inicijala D. F. najprije je uznemiravao radnicu kasina, ometajući je u obavljanju posla i stvarajući nelagodu među prisutnim gostima.
Situacija je eskalirala nakon što je izgubio novac na aparatu za igre na sreću, kada je njegovo ponašanje postalo agresivno.
U takvom stanju, muškarac je fizički oštetio jedan od aparata, čime je pričinjena materijalna šteta i dodatno narušen javni red i mir u objektu.
Radnici kasina odmah su reagovali i obavijestili policiju, koja je u kratkom roku stigla na lice mjesta i privela D. F-a.
Protiv njega će biti pokrenuti odgovarajući prekršajni i zakonski postupci zbog uznemiravanja, narušavanja javnog reda i mira te uništavanja imovine.
