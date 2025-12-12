Logo
Vozač bez dozvole pokosio ženu: Pobjegao sa mjesta nesreće, pa se na kraju sam javio policiji

Telegraf

12.12.2025

12:47

Foto: Tanjug/AP

Vozač "audija" S. P. (27), koji je u utorak oko 21 sat u Beogradu izazvao tešku saobraćajnu nezgodu i pobjegao sa lica mjesta, sam se javio policiji!

Ovaj preokret u istrazi dogodio se nakon što su mediji i policija pokrenuli potragu za vozačem, koji je nakon udarca ostavio svoj automobil i teško povrijeđenu ženu D. M. (36) na ulici.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Pijan bacio dvije mačke kroz prozor, životinje nisu preživjele

Istragom i saslušanjem osumnjičenog S. P. utvrđen je šokantan detalj koji dodatno otežava njegov položaj: mladić je upravljao automobilom bez važeće vozačke dozvole.

Ovaj podatak ukazuje da je S. P. u trenutku nesreće, osim bježanja sa lica mjesta, počinio i ozbiljan prekršaj vožnje bez položenog vozačkog ispita.

Podsjetimo, žena D. M. je pokušala da pređe ulicu van obilježenog pješačkog prelaza, neposredno nakon izlaska iz trolejbusa. Od siline udarca pretrpjela je teške povrede, uključujući i hematom na mozgu, i zadržana je na liječenju u Urgentnom centru.

zora vidovic

Republika Srpska

Vidović: Prijedlog budžeta iduće sedmice u Skupštini

Sada, pored sumnje na teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći povrjieđenom, S. P. će se suočiti i sa sankcijama zbog vožnje bez dozvole.

Slučaj vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a očekuje se da će osumnjičeni uskoro biti saslušan.

