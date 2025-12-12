Logo
Otac dvoje djece preminuo dok je širio veš

Telegraf

12.12.2025

12:57

Сушење одјеће
Foto: Pexels/Ron Lach

Bio je to uobičajeni “kućni zadatak” za stanovnika engleskog Jorkšira, Brajana Depledža (38) - trebalo je da prostre veš u kući, jer je napolju bilo vlažno.

Međutim, to je bilo posljednje što je uradio u životu, a nakon bizarne nesreće koju su nadležni opisali kao “rijeđu od toga da vas udari grom ili meteorit“.

Šokantne okolnosti

Tragedija se odigrala 1. februara 2011. godine, a šokantne okolnosti koje su je okruživale danas su poznate široj javnosti.

Otac dvoje djece je prostirao veš u dnevnoj sobi, kada je iznenada izgubio ravnotežu i pao direktno na sušilicu.

Tokom istrage, detektiv Mark Long je objasnio detalje nesreće. Brajan je ostao zarobljen nakon pada, a prečke sušilice su ga toliko stegle da su njegovi pokušaji da se oslobodi samo pogoršali situaciju – dodatno stežući tijelo i vrat.

Povrede kao kod vješanja

Patolog Dr Filip Batman je izjavio da su povrede nalikovale gušenju, slično kao kod vješanja – žrtva nije mogla da diše. Na tijelu su zatečeni duboki tragovi na grudima i vratu, prenosi Mirror.

– Nikada nisam vidio ništa slično. Smrt Brajana Depledža je prouzrokovana nizom najbizarnijih okolnosti. Vjerovatno rjeđim nego da vas pogodi grom ili meteorit”, rekao je svojevremeno patolog, profesor Pol Marks.

Kćerka nesrećnog čovjeka, Šoni, govorila je kasnije o svom bolu:

– Sve je toliko bizarno. Bio je divan čovjek, opušten i apsolutno je obožavao svoj Xbox. Stalno smo se šalili da ga voli više nego nas. Trebalo je da bude na mom vjenčanju, bilo je teško proći sve bez njega.

nezgoda

Sušenje veša

