Vulić: Nedopustivo objavljivanje podataka i adrese punomoćnika SNSD-a

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je danas da je nedopustivo to što je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH objavila podatke i kućnu adresu punomoćnika SNSD-a, navodeći da time nije samo on ugrožen već i svi koji žive na toj adresi.

- Nedopustivo je da tako nešto bude dostupno javnosti i ne samo da su ugrozili punomoćnika, već i sve koji žive na toj adresi i maloljetnu djecu i odrasle, što to je nedopustivo - rekla je Vulićeva, komentarišući odgovor CIK-a koji se odnosio na to da li je CIK svjestan da je prekršio Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Region Mladić iz BiH pred sudijom nakon kobnog prelaska Save: Strahuje se da će pobjeći

Ona je apelovala na novinare da budu savjesni i prekriju nečiju adresu i JMBG, kada već zaposleni u CIK-u nisu.