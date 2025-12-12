Logo
Large banner

Vulić: Nedopustivo objavljivanje podataka i adrese punomoćnika SNSD-a

Izvor:

SRNA

12.12.2025

14:22

Komentari:

2
Вулић: Недопустиво објављивање података и адресе пуномоћника СНСД-а

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je danas da je nedopustivo to što je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH objavila podatke i kućnu adresu punomoćnika SNSD-a, navodeći da time nije samo on ugrožen već i svi koji žive na toj adresi.

- Nedopustivo je da tako nešto bude dostupno javnosti i ne samo da su ugrozili punomoćnika, već i sve koji žive na toj adresi i maloljetnu djecu i odrasle, što to je nedopustivo - rekla je Vulićeva, komentarišući odgovor CIK-a koji se odnosio na to da li je CIK svjestan da je prekršio Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Славонски Брод, привиђење

Region

Mladić iz BiH pred sudijom nakon kobnog prelaska Save: Strahuje se da će pobjeći

Ona je apelovala na novinare da budu savjesni i prekriju nečiju adresu i JMBG, kada već zaposleni u CIK-u nisu.

Podijeli:

Tag:

Sanja Vulić

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
Ништа није јео 382 дана, само је желио да смрша

Zanimljivosti

Ništa nije jeo 382 dana, samo je želio da smrša

2 h

0
Деманти Града Бања Лука: Фирма ''Драгичевић'' није испунила елементарне услове

Banja Luka

Demanti Grada Banja Luka: Firma ''Dragičević'' nije ispunila elementarne uslove

3 h

0
Рачунање, дигитрон / Каматне стопе у Швајцарској ће бити 0 одсто

Svijet

Definitivna odluka: Kamatna stopa će im biti 0 odsto

3 h

0

Više iz rubrike

Додик: Загађен ваздух у Бањалуци и Републици Српској забрињавајући

Republika Srpska

Dodik: Zagađen vazduh u Banjaluci i Republici Srpskoj zabrinjavajući

3 h

2
Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

Republika Srpska

Usaglašena odluka o usvajanju drugog rebalansa budžeta Srpske

3 h

0
Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске

Republika Srpska

Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske

4 h

11
Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

Republika Srpska

Dodik: U BiH nametnuto da si dobar samo ako prihvataš ono što misle u Sarajevu

4 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner