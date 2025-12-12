Demanti Grada Banja Luka: Firma ''Dragičević'' nije ispunila elementarne uslove

Grad Banja Luka demantovao je informacije o tenderu za dodjelu trogodišnji ugovor za iznajmljivanje aparata za kopiranje.

Kako je portal ATV-a pisao, posao je dobila IT firmi "Planet Soft“ koja je u vlasništvu bliskog prijatelja Vedrana Jarića.

Sa Jarićem je zajedno ponudu podnijela i firma "KMC", čiji je vlasnik Slobodan Stanivuković.

Dugi ponuđač bila je banjalučka firma "Dragičević", a Grad Banja Luka u svom demantiju navodi da nije ispunila elementarne uslove za dodjelu ugovora.

Demanti prenosimo u cjelosti:

"Grad Banja Luka demantuje navode koji su se pojavili u pojedinim medijima a u vezi sa javnom nabavkom za iznajmljivanje aparata za kopiranje.

Naime, Grad je sproveo otvoreni postupak javne nabavke za iznajmljivanje aparata za kopiranje.

Ponuđač „Dragičević“ d.o.o. dostavio je ponudu, ali nije ispunjavao elementarne uslove za kvalifikaciju koji su propisani tenderskom dokumentacijom.

Protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, društvo „Dragičević“ d.o.o. nije uložilo žalbu.

Dodatno, netačna je tvrdnja iznesena u pojedinim medijima da je „Dragičević“ godinama unazad obavljao ove poslove za Grad Banju Luku.

Tačno je da je navedeno preduzeće u prethodnom periodu imalo više ugovora sa Gradom Banja Luka za poslove nabavke i/ili održavanja kopir aparata, ali ne i za poslove iznajmljivanja opreme na način predviđen ovom javnom nabavkom", navodi se u demantiju Grada Banja Luka.