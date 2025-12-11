"Slavimo odgovorno": Održano edukativno predavanje banjalučkim đacima

Izvor:
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka održali su edukativno predavanje učenicima Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović.
Aktivnost je realizovana u okviru kampanje "Slavimo odgovorno" koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Cilj predavanja bio je podizanje svijesti učenika o bezbjednom i odgovornom ponašanju tokom prazničnog perioda.
