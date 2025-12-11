Logo
"Slavimo odgovorno": Održano edukativno predavanje banjalučkim đacima

ATV

11.12.2025

12:09

Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka održali su edukativno predavanje učenicima Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović.

Aktivnost je realizovana u okviru kampanje "Slavimo odgovorno" koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj predavanja bio je podizanje svijesti učenika o bezbjednom i odgovornom ponašanju tokom prazničnog perioda.

