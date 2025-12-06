Jagoda procvjetala usred decembra: Neobičan prizor u BiH

U vrijeme kada bi vrtovi trebali spavati pod mrazom, jedna jagoda odlučila je prkositi kalendaru procvjetala je usred decembra.

Neobičan prizor zabilježen je u dvorištu jedne porodice u Vogošći.

Mještani kažu da nešto slično ne pamte.

"Decembar je, a kod mene jagoda cvjeta kao da je maj. Nisam mogla vjerovati svojim očima“, kaže vlasnica imanja, dodajući da se i drugi plodovi u bašti ponašaju neobično ove zime.

Čak i maline i dalje cvjetaju, piše Crna hronika.

Stručnjaci objašnjavaju da su za ovakve pojave najčešće krive neuobičajeno visoke temperature i blage zime, koje sve češće prate klimatske promjene. Biljke mogu "pobrkati“ godišnja doba zbog toplijih perioda koji im signaliziraju da je vrijeme za rast i cvjetanje.

Iako prizor izgleda simpatično, agronomi upozoravaju da ovakve promjene nisu dobre za voće. Biljke troše energiju van sezone, a rani cvjetovi uglavnom propadnu čim temperature ponovo padnu ispod nule.

Za sada, cvijet ove decembarske jagode ostaje mali podsjetnik da se klima mijenja i da nas priroda sve češće iznenađuje u danima kada bismo očekivali snijeg, a ne miris proljeća.