Crnogorski avion išao lokalnim putem - VIDEO

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

18:44

Монтенегро Ерлајнс
Foto: Podgorički vremeplov

Nestvarni snimci stižu iz Crne Gore gdje je sinoć na saobraćajnici snimljen avion Montenegro Erlajnsa, koji će postati restoran.

Foker 100, koji je nekad bio dio flote Montenegro Erlajnsa navodno je prodat fizičkom licu, koji planira da ga pretvori u ugostiteljski objekat.

Новац

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Snimak kako prevoze avion na krajnje odredište postao je viralan na društvenim mrežama.

"Sa naših drumova", stoji uz opis snimka koji je objavila Instagram stranica Podgorički vremeplov.

Snimak je za kratko vrijeme dobio veliki broj lajkova i komentara.

"Nije majstor mogao poć' do aerodroma da ga popravi, no su morali kući da mu ga dovedu", pisali su korisnici Instagrama u šali.

voznja auto saobracaj put

Auto-moto

Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

Inače, u pitanju je avion Foker 100, koji je godinama stajao na sporednoj pisti podgoričkog aerodroma.

Avion je na javnoj prodaji kupio privatni investitor, a prema planu, nakon transporta na novu lokaciju, letjelica će biti preuređena u tematski restoran, prenosi "Telegraf".

